4. US-Steuerreform werde temporären Aufschwung in den USA auslösen



Vor allem die Absetzbarkeit von Investitionen dürfte sich positiv auswirken und dazu führen, dass die US-Wirtschaft - obwohl im Konjunkturzyklus bereits weit fortgeschritten - weiter in Schwung bleibe. Neben Unternehmen und deren zu erwartenden gesteigerten Investitionstätigkeiten entlaste die Steuerreform auch Privatpersonen, wodurch der Konsum einen zusätzlichen Schub erhalte. Dies könnte in den kommenden zwei Jahren zusätzliche Impulse in Höhe von 80 Basispunkten bringen.



5. Konsum und Wirtschaftswachstum in der Eurozone von aufgestauter Konsumnachfrage unterstützt



Die ökonomische Heterogenität der Eurozone mache sich für Investoren bezahlt: Die Wirtschaftsgemeinschaft befinde sich in der Mitte des Konjunkturzyklus. Einzelhandelsumsätze und auch die Industrieproduktion würden sich sehr robust zeigen. Der starke Euro könnte im Laufe des Jahres zwar zu einem gewissen Maße als Hemmschuh für die Wirtschaft wirken, doch schwäche die Währungsstärke auch negative Effekte seitens des hohen Ölpreises ab. Die Investmentaussichten für Europa würden positiv bleiben. Die Region sei mit einem erwarteten Nominalwachstum in der Eurozone von rund 4 Prozent einer der Favoriten für das Jahr 2018.



6. Verschärfung chinesischer Geldpolitik führe zu Verlangsamung des Wachstums in China



China habe im Kampf gegen die Kreditausweitung und für die Regulierung von Schattenbanken Erfolge erzielt. Die schärfere Regulierung dürfte das Wachstum bremsen. Eine harte Landung drohe in China allerdings nicht, es sei vielmehr mit einer moderaten Beruhigung zu rechnen.



7. Globales Wachstum unterstütze Anlageklassen, die von steigenden Unternehmensgewinnen profitieren würden



Auch wenn es wichtiger werde, wachsam zu sein: 2018 sei es noch zu früh, sich defensiv zu positionieren. Aktien sollten auch 2018 eine aussichtsreiche Anlageklasse sein, allen voran Titel aus der Eurozone. Angesichts der zunehmenden Inflationstendenz und der wachsenden Wechselkursrisiken könnten Titel, die besonders vom Binnenkonsum abhängen würden, stärker profitieren.



8. Ölpreis habe das Potenzial, die Inflation wieder anzufachen



Steige Öl weiter, dürften bei Notierungen zwischen 75 und 80 Dollar je Barrel Inflationskräfte frei werden. Dies könnte Notenbanken dazu bringen, einen härteren geldpolitischen Kurs einzuschlagen. Als Folge dessen könnte das aus heutiger Sicht robuste globale Wachstum Schaden nehmen.



Auch wenn sowohl der Blick auf das erste Quartal als auch auf das Gesamtjahr positiv ausfalle, seien laut Galler auch die hohen Bewertungen am Kapitalmarkt zu berücksichtigen. "Da viele positive Szenarien bereits eingepreist sind, müssen Anleger bei ihren Ertragserwartungen bescheidener werden", so der Kapitalmarktstratege. "Über das erste Quartal hinaus könnte es angesichts bestehender Risikofaktoren wie dem Ölpreis und auch der bereits eingeleiteten geldpolitischen Wende zu erhöhter Volatilität kommen." Aber das größte Risiko bleibe zu früh defensiv in der Anlagepolitik zu werden und dadurch die attraktiven Renditen, die auch ein Spätzyklus noch zu bieten habe zu verpassen. (22.01.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Rahmen ihres Kapitalmarktausblicks auf das erste Quartal 2018 erwarten die Experten von J.P. Morgan Asset Management eine Fortsetzung des global überdurchschnittlichen Wirtschafswachstums.Dies sollte in Kombination mit weiterhin moderatem Inflationsdruck für weiterhin positive Rahmenbedingungen für die Unternehmensgewinne sorgen. Bei aller Freude über dieses anlegerfreundliche Umfeld lasse Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt, aber auch mögliche Risiken nicht außer Acht: "Während sich die Eurozone erst in der mittleren Phase des Wirtschaftszyklus befindet, schließt sich in den spätzyklischen USA zunehmend die Produktionslücke, was zu einer Überhitzung und zu einem Vordringen in den inflationären Bereich führen könnte. Auch wenn der Ölpreis seinen Aufwärtstrend weiter fortsetzt, könnte die Inflation ab dem zweiten Halbjahr zu einem Thema für Notenbanken und Märkte werden", erläutere der Stratege.Insgesamt habe Tilmann Galler mit Blick auf 2018 acht Themen identifiziert, die für Anleger im neuen Jahr relevant seien:1. Das Goldlöckchen-Szenario dürfte sich fortsetzenStabiles Wachstum und moderater Inflationsdruck würden für ein konstruktives Anlegerumfeld sorgen, insbesondere für Aktien in Europa und den Emerging Markets. Diese Regionen würden durch den höheren operativen Leverage besonders stark von steigendem Nominalwachstum in der Weltwirtschaft profitieren.2. Die Märkte würden beginnen, die Folgen einer verschärften Notenbankpolitik zu spüren3. Der Wechselkurs von Euro und Dollar stehe vor volatiler SeitwärtsbewegungDie starke Wachstumserholung in der Eurozone habe zu einem Höhenflug der Gemeinschaftswährung geführt. Doch sollten Anleger den US-Dollar nicht abschreiben. Die US-Steuerreform dürfte nicht nur der US-Ökonomie neuen Schub geben, sondern auch den Renditen der US-Treasuries. Der eher größer werdende Zinsvorsprung der USA dürfte in 2018 den Abwärtstrend des US-Dollars vorerst stoppen.