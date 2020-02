Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ausbruch des Coronavirus unterstreicht die Risiken einer starken internationalen Vernetzung, so die Analysten der Helaba.



Sie bringe viele Vor- aber eben auch Nachteile. Während meist das Nachfragerisiko im Vordergrund stehe - d.h. die Abhängigkeit von einem einzelnen Exportmarkt -, zeige die aktuelle Diskussion über potenzielle Lieferengpässe, dass auch regional konzentrierte Importe zu einem Problem werden könnten. Im Falle Chinas gelte dies vor allem für Südkorea und Australien, den am engsten mit China verknüpften größeren Volkswirtschaften. Das Gewicht des Handels mit China sei auch in den Niederlanden sehr hoch - was den "Rotterdam-Effekt" umfangreicher durchlaufender Importe reflektiere. Deutschland liege auf dieser Skala im Mittelfeld, aber ein Stück vor den USA, Großbritannien, Italien und Frankreich. Die Makrozahlen böten jedoch keine Informationen darüber, in welchem Umfang Produktionsprozesse im Inland zwingend auf aus China importierte Vorleistungen angewiesen seien. Dies würden erst die nächsten Wochen zeigen. (21.02.2020/ac/a/m)



