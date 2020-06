Tradegate-Aktienkurs Accenture-Aktie:

191,36 EUR +6,99% (25.06.2020, 17:01)



Frankfurt-Aktienkurs Accenture-Aktie:

193,36 EUR +6,99% (25.06.2020, 16:01)



NYSE-Aktienkurs Accenture-Aktie:

215,09 USD +6,72% (25.06.2020, 16:52)



ISIN Accenture-Aktie:

IE00B4BNMY34



WKN Accenture-Aktie:

A0YAQA



Ticker-Symbol Accenture-Aktie:

CSA



NYSE-Symbol Accenture-Aktie:

ACN



Kurzprofil Accenture PLC:



Accenture PLC (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol: CSA, NYSE-Symbol: ACN) ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das ein breites Portfolio von Dienstleistungen sowie digitale Expertise in den Bereichen Strategy & Consulting, Interactive, Technology und Operations anbietet. Accenture setzt die umfassende Erfahrung und die spezialisierten Fähigkeiten in mehr als 40 Branchen ein - gestützt auf das weltweit größte Netzwerk aus Centern für Advanced Technology und Intelligent Operations - und treibt kontinuierlich Innovationen voran, um die Leistungsfähigkeit der Kunden zu stärken und für ihr Geschäft nachhaltig Mehrwert zu schaffen. (25.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Accenture-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Consulting-Unternehmens Accenture PLC (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol: CSA, NYSE-Symbol: ACN) unter die Lupe.Accenture gehöre mit über einer halben Million Mitarbeitern zu den größten und erfolgreichsten Managementberatungs- und Technologie-Dienstleistern der Welt. Jahrelang habe die Accenture-Aktie nur eine Richtung gekannt: steil nach oben. Der globale Börsencrash sei aber auch an Accenture nicht vorübergegangen. Nun habe das Unternehmen seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vogelegt und positiv überrascht.Accenture sei eine laufende Empfehlung des "Aktionärs". Im Corona-Crash habe die Aktie in der Spitze rund 37% abgegeben. Nun habe das Papier des IT-Dienstleisters seine kompletten Verluste wieder aufgeholt und im Laufe des Tages ein neues Rekordhoch bei 217,86 USD markiert. Die Quartalsergebnisse würden von einem weiterhin robusten Geschäft der Management-Beratung zeugen. "Der Aktionär" bleibe bullish. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben. Auch Anleger an der Seitenlinie könnten zuschlagen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.06.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Accenture-Aktie: