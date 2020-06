Tradegate-Aktienkurs Accell-Aktie:

Kurzprofil Accell Group NV:



Accell Group NV (ISIN: NL0009767532, WKN: A1JADL, Ticker-Symbol: AO1B) ist der europäische Marktführer in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Fahrrädern. Der Umsatz verteilt sich auf die verschiedenen Produktfamilien wie folgt: Fahrräder (75%), Fahrradteile und Zubehör (25%). Die Produktvermarktung erfolgt vor allem über Fachhändler.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Accell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Accell Group NV (ISIN: NL0009767532, WKN: A1JADL, Ticker-Symbol: AO1B) unter die Lupe.Der Parkplatz in Bischofsgrün sei rappelvoll. Zwischen Wohnmobilen und VW Bullis würden sich Kombis und dicke SUVs mit Fahrradanhängern und Dachboxen drängeln. Unzählige Wanderer würden sich zum 1.024 Meter hohen Gipfel des Ochsenkopfs im Fichtelgebirge hinaufschieben. Nach wochenlangem Lockdown, Home-Office, Home-Schooling hätten viele Menschen einen unbändigen Drang nach Bewegung. Endlich wieder raus, endlich wieder in die Natur, endlich wieder an die frische Luft, egal ob Wandern, Biken, einfach nur Joggen oder Campen. Neben vielen Wanderern ziehe es vor allem die Mountainbiker ins Fichtelgebirge. Zu Hunderten würden sie sich ihre Lines durch die Downhill-Parks suchen. Die Generation Ü50 derweil sei längst auf das bequemere E-Bike umgestiegen.Früher hätten Fahrräder eher als billiges Spielzeug gegolten. Heute würden immer mehr Menschen erkennen, dass sie damit ihre Gesundheit fördern könnten. Kein Wunder also, dass die Bike-Branche gerade ihre zweite Luft bekomme. Die Hersteller kämen mit der Produktion fast nicht hinterher. Viele Anbieter würden sogar davon ausgehen, 2020 besser abzuschneiden als 2019 - trotz oder gerade wegen Corona. Einer der Profiteure sei die Accell Group. Accell sei neben Giant Manufacturing einer der größten Fahrradhersteller der Welt. 943.000 Bikes habe der Konzern 2019 verkauft, den größten Anteil daran hätten die bekannten Marken Ghost, Haibike und Winora sowie Lapierre im Premium-Bereich gehabt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Accell-Aktie: