Börsenplätze Acceleron Pharma-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Acceleron Pharma-Aktie:

154,00 EUR +7,69% (27.09.2021, 09:41)



NASDAQ-Aktienkurs Acceleron Pharma-Aktie:

167,65 USD +4,89% (24.09.2021)



ISIN Acceleron Pharma-Aktie:

US00434H1086



WKN Acceleron Pharma-Aktie:

A1W5LE



Ticker-Symbol Acceleron Pharma-Aktie:

0A3



NASDAQ-Symbol Acceleron Pharma-Aktie:

XLRN



Kurzprofil Acceleron Pharma:



Acceleron Pharma Inc. (ISIN: US00434H1086, WKN: A1W5LE, Ticker-Symbol: 0A3, NASDAQ-Symbol: XLRN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika zur Behandlung schwerer und seltener Krankheiten. Seine Forschung konzentriert sich auf wichtige natürliche Regulatoren des Zellwachstums und der Zellreparatur, insbesondere auf den Transforming Growth Factor-Beta (TGF-beta), eine Protein-Superfamilie. (27.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Acceleron Pharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Acceleron Pharma Inc. (ISIN: US00434H1086, WKN: A1W5LE, Ticker-Symbol: 0A3, NASDAQ-Symbol: XLRN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Übernahmekarussell drehe sich weiter: Im Biotech-Sektor bahne sich aller Voraussicht nach der nächste milliardenschwere Deal an. Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Wochenende berichte, würden dem Vernehmen nach große Unternehmen um die amerikanische Acceleron Pharma buhlen. Im Vorfeld des Artikels habe die Aktie bereits deutlich angezogen.Laut "Bloomberg" befinde sich Acceleron Pharma in fortgeschrittenen Gesprächen, um von einem großen Pharma-Unternehmen für etwa 180 Dollar je Aktie übernommen zu werden. Die Nachrichtenagentur beziehe sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.Die Identität des potenziellen Käufers habe nicht sofort in Erfahrung gebracht werden können, heiße es weiter. "Bloomberg" bringe in diesem Zusammenhang Bristol-Myers Squibb als potenziellen Aufkäufer ins Spiel. Schließlich halte das Unternehmen, welches Anfang 2019 mit der angekündigten Übernahme von Celgene für Schlagzeilen gesorgt habe, 11,5 Prozent an Acceleron Pharma. Eine endgültige Entscheidung über den Verkauf sei jedoch noch nicht gefallen.Im Vorfeld des "Bloomberg"-Artikels sei die Aktie von Acceleron Pharma bereits deutlich gestiegen.Interessierte Anleger sollten nun nicht mehr bei dem Biotech-Wert zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Generell sei es allerdings für den aufstrebenden Sektor positiv zu werten, dass die Übernahmeaktivitäten unverändert auf einem hohen Niveau verweilen würden. (Analyse vom 26.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link