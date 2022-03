Der deutsche Aktienmarkt befinde sich im freien Fall. Allein in den vergangenen drei Handelstagen habe der DAX mehr als 10 Prozent oder rund 1.500 Zähler verloren. Der Auslöser für den heutigen Abverkauf sei die Sorge um ein Ölembargo gegen Russland. Dies habe an den Ölmärkten für einen neuerlichen Preisschub bei Brent- und WTI-Öl geführt, was wiederum die Angst einer Rezession anheize.



Aus technischer Sicht habe der DAX nach dem Bruch der Auffanglinien bei 13.800 und 13.000 ein neues Fass aufgemacht. Die nächste wirklich signifikante Unterstützung sei das Tief von Ende 2020 bei etwa 11.450.



Niemand könne derzeit sagen, welche Eskalationsstufen der Krieg in der Ukraine noch bereithalte. Andererseits hätten einige DAX-Werte Niveaus erreicht, die förmlich zum Einstieg schreien würden. Es scheine aber noch zu früh, den Lockrufen zu folgen. (07.03.2022/ac/a/m)







