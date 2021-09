Unternehmensnachrichten:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) sei heute mit einem Minus von über 5% der schlechteste Wert im DAX. Die Aktien würden in einer allgemeinen Stimmung der Risikominderung niedriger gehandelt, aber die Aktie werde zusätzlich durch die Herabstufung durch JPMorgan unter Druck gesetzt. JPMorgan habe die Empfehlung für die Aktie von "overweight" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel sei von 30 auf 29 Euro gesenkt worden. JPMorgan habe auch die Empfehlung für Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1), ein spanisches Unternehmen für erneuerbare Energien, an dem Siemens Energy 67% der Anteile halte, gesenkt.



Christian Sewing, CEO der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), habe gesagt, er sei optimistisch, dass die deutsche Bank ihre Ziele für 2022 erreichen werde. Auch für die Dividende 2021 habe sich Sewing optimistisch gezeigt. Abgesehen davon habe er seine Rede auf der "Handelsblatt"-Tagung genutzt, um den EU-Behörden einmal mehr die Schuld dafür zu geben, dass sie die grenzüberschreitende Konsolidierung des europäischen Bankensektors einschränken würden, was wiederum die Fähigkeit europäischer Kreditgeber einschränke, zu wachsen und US-Banken herauszufordern.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) habe bekanntgegeben, dass der Bruttobestellungseingang im August mit 102 Jets den höchsten Wert seit Januar 2020 erreicht habe. Der europäische Flugzeughersteller habe gesagt, dass er im Laufe des Monats drei Stornierungen gehabt habe und 40 Jets ausgeliefert habe. Die Verkäufe von Airbus im bisherigen Jahresverlauf nach August würden sich auf 132 Flugzeuge belaufen. (08.09.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa sind zu Beginn des heutigen Handels eingebrochen, so die Experten von XTB.Die wichtigsten Blue-Chip-Indices des alten Kontinents würden über 1% niedriger notieren. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei einer der am schlechtesten abschneidenden Indices und habe bei Redaktionsschluss fast 1,5% niedriger notiert. Der Ausverkauf habe sich zwar abgeschwächt, aber die europäischen Benchmarks würden weiterhin in der Nähe ihrer Tagestiefs notieren. Der Wirtschaftskalender sei heute fast leer und es gebe keine Veröffentlichungen, die größere Bewegungen an den Aktienmärkten auslösen könnten (die Auswirkungen der Leitzinsentscheidung dürften auf den Devisenmarkt beschränkt sein).