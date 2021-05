Außerdem solle das Rollout des Software-as-a-Service-Geschäfts vorangetrieben werden. About You lizensiere die selbstentwickelte Software für Online-Shop aus und habe dabei unter anderem das Mode-Label Marco Polo und das Einrichtungshaus Depot als Kunden gewonnen.



Im abgelaufenen Geschäftsjahr, das am 28. Februar geendet habe, hätten die Hamburger fast 1,2 Milliarden Euro umgesetzt (zum Anteil des Software-Geschäfts machte das Unternehmen keine Angaben). Gegenüber 2019 sei das eine Steigerung von 57 Prozent gewesen.



Dieses Tempo wolle About You beibehalten: Zwischen 40 und 50 Prozent Umsatzplus erwarte das Management am Ende des Geschäftsjahres 2021/2022. Damit würde das Unternehmen schneller wachsen als der Konkurrent Zalando, der für 2021 seinen Umsatz um 26 bis 31 Prozent ausbauen wolle.



Analysten würden für den europäischen Fashion-E-Commerce-Markt in diesem Jahr ein Volumen von 142 Milliarden Euro erwarten. Bis 2025 solle er den Prognosen zufolge auf rund 176 Milliarden anwachsen.



Ob und in welchem Umfang About You trotz der Privatplatzierung im Vorfeld des Börsengangs weitere Informationen veröffentliche, dazu habe sich das Unternehmen bislang nicht geäußert. "Der Aktionär" bleibt dran, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 28.05.2021)



