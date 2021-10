Börsenplätze About You-Aktie:



Kurzprofil About You Holding AG:



About You (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App, neben vielseitiger Inspiration, ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. (07.10.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - About You-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Online-Modehändler About You Holding AG (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) blickt auf ein erfolgreiches Sommerquartal zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Gemäß vorläufigen Zahlen seien die Erlöse in den Monaten Juni bis August um mehr als 50 Prozent auf 390 bis 400 Mio. Euro geklettert. In Summe ergebe sich für die erste Hälfte des Geschäftsjahres damit bereits ein Umsatz von 812 bis 822 Mio. Euro nach 513 Mio. Euro im Vorjahr. Der Börsenneuling werde daher optimistischer: Das Management rechne für das Geschäftsjahr 2021/22 nun mit Einnahmen zwischen 1,725 und 1,775 Mrd. Euro. Zuvor sei die obere Hälfte der Spanne von 1,63 bis 1,75 Mrd. Euro angestrebt worden.Auch in Sachen Profitabilität habe About You Fortschritte gemacht: Die bereinigte EBITDA-Marge sei im zweiten Quartal von minus 5,0 Prozent im Vorjahr auf minus 2,8 bis minus 4,0 Prozent gestiegen. Die Verbesserungen seien durch eine höhere Bruttomarge infolge geringerer Rabatt- und Abverkaufs-Maßnahmen getrieben worden, habe es vom Konzern geheißen.Bis zu schwarzen Zahlen werde es allerdings noch dauern. Das Unternehmen investiere stark in seine Expansion und plane, die Marketingausgaben besonders in Südeuropa weiter zu erhöhen. Für das Gesamtjahr werde daher weiter mit einem bereinigten Betriebsverlust von etwa 70 Mio. Euro gerechnet.Mit dieser Meinung stehe Naizer nicht alleine da: Auch laut J.P. Morgan-Analystin Georgina Johanan seien die kurz- und langfristig starken Wachstumschancen des Online-Modehändlers in der aktuellen Bewertung nicht berücksichtigt. Sie sehe den fairen Wert sogar erst bei 36 Euro. (Ausgabe 39/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link