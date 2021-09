Tradegate-Aktienkurs About You-Aktie:

24,00 EUR +3,45% (28.09.2021, 08:58)



Xetra-Aktienkurs About You-Aktie:

23,20 EUR -1,69% (27.09.2021, 17:35)



ISIN About You-Aktie:

DE000A3CNK42



WKN About You-Aktie:

A3CNK4



Ticker-Symbol About You-Aktie:

YOU



Kurzprofil About You Holding AG:



About You (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App, neben vielseitiger Inspiration, ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. (28.09.2021/ac/a/nw)



Der Online-Modehändler werde optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Anlässlich der Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen zum zweiten Geschäftsquartal (bis Ende August) habe About You seine Umsatzprognose angehoben. Die Prognose für das bereinigte EBITDA sei bestätigt worden. Die finalen Geschäftszahlen für das vergangene Geschäftsquartal wolle About You am 9. November vorlegen.Die About You-Aktie könne von der starken Meldung deutlich profitieren. Damit sei dem Papier die charttechnische Trendwende geglückt. Anleger könnten auf Anschlusskäufe hoffen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2021)