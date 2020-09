Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Abivax SA:



Abivax (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit viralen Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs. Abivax, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und Optimierung von antiviralen Wirkstoffkandidaten, um HIV-Infektionen zu heilen sowie chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Leberkrebs zu behandeln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abivax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Abivax SA (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) unter die Lupe.Das europäische Biotech-Unternehmen habe am Donnerstag seine Halbjahresergebnisse präsentiert. Abivax liege hier weiter im Plan. Gleichzeitig habe sich Vorstandschef Hartmut Ehrlich zu den Fortschritten der Pipeline geäußert. Das Unternehmen komme gut voran. Spannend werde es Anfang kommenden Jahres werden.Abivax habe sich auf Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiert, die das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit Autoimmunerkrankungen, viralen Infektionskrankheiten und Krebs mobilisieren würden. Aktuell würden sich zwei Medikamentenkandidaten in der klinischen Entwicklung: ABX464 und ABX196 befinden.Ehrlich zeige sich entsprechend zuversichtlich: "Abivax hat trotz der Covid-19-Pandemie bei seinen laufenden klinischen Programmen enorme Fortschritte erzielt. Die Patientenrekrutierung schreitet wieder mit derselben Geschwindigkeit wie vor Ausbruch der Pandemie voran. Für die Phase-2b-Studie mit ABX464 zur Behandlung von Colitis ulcerosa, unsere wichtigste klinische Studie, ist dies von besonderer Bedeutung. Die Studie wird in 15 europäischen Ländern sowie in den USA und Kanada durchgeführt und es wurden, Stand heute, bereits 77 Prozent der Patienten randomisiert."Der Unternehmenschef gehe nun davon aus, dass die Patientenrekrutierung bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein werde und erste Ergebnisse Anfang des zweiten Quartals 2021 vorliegen würden.Die Abivax-Aktie habe mit einem schönen Plus auf die Meldung reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate habe der Titel am Donnerstag gut zwei Prozent zugelegt.Bei der Abivax-Aktie sollten Anleger etwas Geduld mitbringen, das Papier ist aber hochinteressant, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Allerdings eigne sich der Biotech-Titel nur für risikobereite Anleger als Depotbeimischung. Zur Absicherung sollte ein Stopp bei 14 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 25.09.2020)