Börsenplätze Abivax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Abivax-Aktie:

30,55 EUR +37,61% (25.05.2021, 09:55)



Euronext Paris-Aktienkurs Abivax-Aktie:

21,85 EUR +3,07% (21.05.2021)



ISIN Abivax-Aktie:

FR0012333284



WKN Abivax-Aktie:

A14UQC



Ticker-Symbol Abivax-Aktie:

2X1



Euronext Paris-Ticker-Symbol Abivax-Aktie:

ABVX



Kurzprofil Abivax SA:



Abivax (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit viralen Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs. Abivax, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und Optimierung von antiviralen Wirkstoffkandidaten, um HIV-Infektionen zu heilen sowie chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Leberkrebs zu behandeln. Abivax ist an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Twitter @ABIVAX. (25.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abivax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Abivax SA (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) unter die Lupe.Die Biotech-Gesellschaft Abivax habe am Montagabend wichtige Phase-2b-Studienresultate mit ABX464 in der Indikation Colitis ulcerosa vorgelegt. Die Franzosen selbst würden diese im Rahmen der Pressemitteilung als "hervorragende Ergebnisse" bezeichnen. Nach einer Handelsaussetzung schieße die Aktie um rund 30 Prozent nach oben.Dem Vernehmen nach habe das Unternehmen den primären Endpunkt nach acht Wochen einmal täglicher Verabreichung von ABX464 in drei unterschiedlichen Dosierungen erreicht. Auch bei den wichtigsten sekundären Endpunkten sei ABX464 der Placebo-Gruppe überlegen gewesen. Darüber hinaus habe die Substanz ABX464 ein "gutes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil" aufgewiesen."Die Ergebnisse der Phase 2b belegen das Potenzial von ABX464, die Behandlung von Colitis ulcerosa-Patienten durch diese neue Therapieoption entscheidend zu verbessern", so Abivax-CEO Hartmut Ehrlich. "Mit einem Sicherheitsprofil ähnlich der Placebogruppe erweist sich die niedrigste Dosis von 25mg interessanterweise in der gesamten Studienpopulation als wirksam, auch in denjenigen Patienten, bei denen die Behandlung mit Biologika und JAK-Inhibitoren zuvor erfolglos war", erkläre der Manager und ergänze: "Auf Grundlage dieser Daten treiben wir nun schnellstmöglich unsere Phase-3-Planung zur Behandlung von Colitis ulcerosa sowie die Phase-2b/3 in der Indikation Morbus Crohn voran, um ABX464 den vielen Patienten zugänglich zu machen, die an entzündlichen Darmerkrankungen leiden."Der Kurssprung von rund 30 Prozent zeige, wie wichtig die positiven Daten für Abivax seien. "Der Aktionär" habe in Ausgabe 17/2021 risikobewussten Anlegern geraten, vor den Ergebnissen eine kleine Position einzugehen. Mut werde nun belohnt.Wer investiert ist, lässt die Gewinne laufen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link