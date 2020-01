Tradegate-Aktienkurs Abivax-Aktie:

22,45 EUR -1,32% (21.01.2020, 09:48)



Euronext Paris-Aktienkurs Abivax-Aktie:

22,45 EUR +7,67% (21.01.2020, 09:48)



ISIN Abivax-Aktie:

FR0012333284



WKN Abivax-Aktie:

A14UQC



Ticker-Symbol Abivax-Aktie:

2X1



Euronext Paris-Ticker-Symbol Abivax-Aktie:

ABVX



Kurzprofil Abivax SA:



Abivax (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit viralen Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs. Abivax, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und Optimierung von antiviralen Wirkstoffkandidaten, um HIV-Infektionen zu heilen sowie chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Leberkrebs zu behandeln. Abivax ist an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Twitter @ABIVAX. (21.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abivax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Abivax SA (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) unter die Lupe.Seit November letzten Jahres durchlaufe das Papier der Biotech-Gesellschaft einen umfassenden Neubewertungsprozess. Nach einer kurzen Verschnaufpause könnte die Kursrally nun weitergehen, denn die Franzosen würden weiterhin mit einem durchweg positiven Newsflow glänzen. Frische Impulse gebe es aus den USA.Wie Abivax am Montagabend mitgeteilt habe, habe das Unternehmen die FDA-Genehmigung Genehmigung für den Start klinischer Studien mit ABX464 in den USA zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa erhalten. Damit könne die Biotech-Gesellschaft nun auch Patienten aus den USA in die klinischen Phase-2b-Studie einschließen.Für den "Aktionär" sei ABX464 ein potenzieller Gamechanger zur Behandlung chronisch-entzündlicher Erkrankungen. Die bisherige Datenlage sprche klar dafür. Es würden aber noch einige Jahre klinischer Entwicklung ins Land gehen, ehe Abivax im Erfolgsfall das Produkt auf den Markt bringen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Abivax-Aktie: