Euronext Paris-Aktienkurs Abivax-Aktie:

19,10 EUR +6,47% (03.09.2020, 10:02)



ISIN Abivax-Aktie:

FR0012333284



WKN Abivax-Aktie:

A14UQC



Ticker-Symbol Abivax-Aktie:

2X1



Euronext Paris-Ticker-Symbol Abivax-Aktie:

ABVX



Kurzprofil Abivax SA:



Abivax (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit viralen Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs. Abivax, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und Optimierung von antiviralen Wirkstoffkandidaten, um HIV-Infektionen zu heilen sowie chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Leberkrebs zu behandeln. Abivax ist an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Twitter @ABIVAX. (03.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abivax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Abivax SA (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) unter die Lupe.Beim französischen Biotech-Unternehmen richte sich der Fokus nach wie vor auf ABX464. Nicht nur, weil der Wirkstoff ein Studienprogramm gegen Covid-19 durchlaufe, sondern auch, weil die Leitsubstanz die Behandlung von chronisch-entzündlichen Erkrankungen erheblich verbessern könnte. Abivax sende nach wochenlanger Nachrichtenflaute nun ein wichtiges Lebenszeichen. Abivax habe am Mittwochabend 2-Jahres-Daten zur Langzeitwirkung und Sicherheit aus der Phase-2a-Erhaltungsstudie mit ABX464 zur Behandlung von Colitis ulcerosa veröffentlicht.Die jüngsten Daten würden Abivax in der Annahme bekräftigen, dass ABX464 gegen chronisch-entzündliche Erkrankungen wie Colitis ulcerosa nachhaltig wirken würden und eine neue Therapieoption für die Zukunft darstellen könnte. An der Börse würden die jüngsten Erhebungen regen Anklang finden, die Abivax-Aktie könne deutlich zulegen. Es bleibe dabei: Die Abivax-Aktie sei eine hochinteressante, aber auch sehr spekulative Depotbeimischung. Der Stopp sollte bei 14 Euro platziert werden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.09.2020)Börsenplätze Abivax-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Abivax-Aktie:19,14 EUR +2,03% (03.09.2020, 10:02)