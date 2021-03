Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Abbott Laboratories:



Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) ist ein führendes Unternehmen, das auf dem Sektor der Gesundheitsfürsorge tätig ist. Als führender Hersteller von Pharmazie- und Nahrungsergänzungsprodukten sowie von Klinik- und Laborbedarf entdeckt, erforscht, produziert und vermarktet die Gesellschaft Produkte und Dienstleistungen, die den gesamten Gesundheitsbereich, angefangen bei der Prävention und Diagnose bis hin zur Behandlung, abdecken. (25.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abbott Laboratories-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Gesundheitskonzerns Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der flächendeckende Einsatz von Schnelltests könnte weitere Öffnungen in der Corona-Pandemie ermöglichen. In Deutschland seien bereits einige Tests zur Eigenanwendung durch Laien vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zugelassen. Auch AKTIONÄR-Top-Tipp Abbott strebt eine Genehmigung eines solchen Tests an.Abbott habe bereits am Montag den Panbio Covid-19-Antigen-Schnelltest beim BfArM zur Sonderzulassung als Selbsttest eingereicht. Damit solle die Nationale Teststrategie der deutschen Bundesregierung unterstützt werden. Die professionelle Version des Panbio Antigen-Schnelltests sei bereits CE-gekennzeichnet, so der Diagnostik-Spezialist.Dr. Gunnar Sander, General Manager DACH bei Abbott:"Mit der angestrebten Zulassung als Selbsttest möchten wir zur Erweiterung der Testkapazitäten in Deutschland sowie zur Entlastung des Gesundheitssystems beitragen."Im Falle einer Zulassung, wovon auszugehen sei, dürfte sich Abbott ein Stück vom Schnelltest-Kuchen zur Selbstanwendung in Deutschland abschneiden. Dem Vernehmen nach habe das US-Unternehmen von August 2020 bis Montag mehr als 200 Millionen Panbio-Antigen-Schnelltests in 120 Länder weltweit geliefert.Wer sich im Diagnostik-Bereich langfristig mit einem soliden Investment positionieren wolle, komme nicht an der Aktie von Abbott vorbei. Das Unternehmen profitiere seit einigen Quartalen vom Corona-Test-Boom - und ein Ende sei nicht in Sicht. Die Abbott Laboratories-Aktie eignet sich hervorragend für konservative Anleger mit Weitblick, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2021)