Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) ist ein führendes Unternehmen, das auf dem Sektor der Gesundheitsfürsorge tätig ist. Als führender Hersteller von Pharmazie- und Nahrungsergänzungsprodukten sowie von Klinik- und Laborbedarf entdeckt, erforscht, produziert und vermarktet die Gesellschaft Produkte und Dienstleistungen, die den gesamten Gesundheitsbereich, angefangen bei der Prävention und Diagnose bis hin zur Behandlung, abdecken. (28.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abbott Laboratories-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Gesundheitskonzerns Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Abbott Laboratories habe gestern bekannt gegeben, dass man einen Schnelltest habe, der nicht mehr als 5 USD kosten werde. Daraufhin sei die Aktie um etwa 8% angestiegen. Der Aktienprofi verweise auf ein sattes technisches Kaufsignal. Man kann die Abbott Laboratories-Aktie auf jeden Fall auf Wiedervorlage packen, denn das Thema dürfte in den kommenden Tagen und Wochen noch weiter gespielt werden, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.08.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Abbott Laboratories-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Abbott Laboratories-Aktie:96,08 EUR +2,04% (28.08.2020, 13:54)