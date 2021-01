Börsenplätze Abbott Laboratories-Aktie:



Kurzprofil Abbott Laboratories:



Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) ist ein führendes Unternehmen, das auf dem Sektor der Gesundheitsfürsorge tätig ist. Als führender Hersteller von Pharmazie- und Nahrungsergänzungsprodukten sowie von Klinik- und Laborbedarf entdeckt, erforscht, produziert und vermarktet die Gesellschaft Produkte und Dienstleistungen, die den gesamten Gesundheitsbereich, angefangen bei der Prävention und Diagnose bis hin zur Behandlung, abdecken. (27.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abbott Laboratories-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Gesundheitskonzerns Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) unter die Lupe.Die Berichtssaison nehme vor allem in den USA richtig Fahrt auf. Mit Abbott Laboratories habe nun einer der größten Diagnostik-Anbieter der Welt die Bücher zum Q4 geöffnet und die Erwartungen klar geschlagen. Einmal mehr habe sich das Unternehmen auf die Lösungen im Kampf gegen Corona verlassen können.In Q4/2020 habe der Gesundheitskonzern einen Umsatzzuwachs von gut 28 Prozent auf 10,7 Mrd. Dollar erzielt. Analysten hätten lediglich knapp zehn Milliarden Dollar erwartet. Unter dem Strich habe Abbott Laboratories einen Gewinn von 1,45 Dollar je Aktie verbucht, die Schätzung habe sich auf 1,35 Dollar pro Papier belaufen. Entsprechend sei der Nettogewinn um 53 Prozent auf 2,61 Mrd. Dollar geklettert.Besonders stark hätten sich - wie bereits angeschnitten aufgrund der Pandemie - das Diagnostik-Segment von Abbott Laboratories entwickelt. Hier seien die Umsätze um gut 111 Prozent auf 4,35 Mrd. Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal nach oben geschnellt.Abbott Laboratories habe mit den Quartalszahlen auf ganzer Linie überzeugt. In einem schwachen Gesamtmarkt notiere der Krisengewinner vor US-Handelsbeginn etwa ein halbes Prozent im Plus, allerdings nur unweit vom bisherigen Rekordhoch entfernt.Investierte Anleger bleiben dabei, mit dem möglichen Sprung auf ein neues Rekordhoch wird die Abbott Laboratories-Aktie auch wieder für Trader interessant, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link