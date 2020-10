Börsenplätze Abbott Laboratories-Aktie:



Kurzprofil Abbott Laboratories:



Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) ist ein führendes Unternehmen, das auf dem Sektor der Gesundheitsfürsorge tätig ist. Als führender Hersteller von Pharmazie- und Nahrungsergänzungsprodukten sowie von Klinik- und Laborbedarf entdeckt, erforscht, produziert und vermarktet die Gesellschaft Produkte und Dienstleistungen, die den gesamten Gesundheitsbereich, angefangen bei der Prävention und Diagnose bis hin zur Behandlung, abdecken. (21.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abbott Laboratories-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Gesundheitskonzerns Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) unter die Lupe.Als einer der führenden Diagnostik-Spezialisten zähle Abbott Laboratories zu den großen Gewinnern der Krise. Seit Monaten trumpfe der Konzern mit einer enormen Innovationskraft im Kampf gegen Covid-19 auf. Die Produkte würden auf eine rege Nachfrage stoßen, wie die Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal zeigen würden.Demnach sei der Konzernumsatz im Berichtszeitraum um 10,6 Prozent (organische Basis) auf 8,85 Mrd. Dollar gestiegen. Analysten hätten dagegen nur mit Erlösen von 8,48 Mrd. Dollar gerechnet. Getrieben worden sei diese Entwicklung durch einen Umsatzsprung im Diagnostik-Segment von 38 Prozent auf 2,64 Mrd. Dollar - vor allem aufgrund der Lösungen im Kampf gegen Corona.Auch das EPS habe mit 0,98 Dollar klar über der Prognose von 0,91 Dollar gelegen. Mit Blick auf das Gesamtjahr werde Abbott nun optimistischer. Unter dem Strich solle ein Gewinn pro Papier von 3,55 Dollar eingefahren werden. Zuvor habe Abbott 3,25 Dollar in Aussicht gestellt. Im Durchschnitt hätten die Analysten mit einer Guidance von 3,33 Dollar je Aktie gerechnet.Die Abbott Laboratories-Aktie eignet sich als langfristige Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link