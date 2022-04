Tradegate-Aktienkurs Abbott Laboratories-Aktie:

Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) ist ein führendes Unternehmen, das auf dem Sektor der Gesundheitsfürsorge tätig ist. Als führender Hersteller von Pharmazie- und Nahrungsergänzungsprodukten sowie von Klinik- und Laborbedarf entdeckt, erforscht, produziert und vermarktet die Gesellschaft Produkte und Dienstleistungen, die den gesamten Gesundheitsbereich, angefangen bei der Prävention und Diagnose bis hin zur Behandlung, abdecken. (20.04.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Abbott Laboratories-Aktie fällt im vorbörslichen Handel trotz positiver Quartalszahlen - AktiennewsDie Aktie von Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) fiel im vorbörslichen Handel um über 2,0%, obwohl das Unternehmen für medizinische Geräte und Gesundheitspflege Quartalszahlen veröffentlichte, die die Marktschätzungen übertrafen, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe 1,73 USD bei einem Umsatz von 11,9 Mrd. USD verdient, was hauptsächlich auf die hohe Nachfrage nach seinen COVID-19-Testkits und anderen medizinischen Geräten zurückzuführen sei. Die Analysten hätten mit einem Gewinn von 1,47 USD bei einem Umsatz von 11,04 Mrd. USD gerechnet.Abbott rechne für das Gesamtjahr 2022 mit einem EPS auf GAAP-Basis von etwa 3,35 USD, und die Prognose für den bereinigten EPS von mindestens 4,70 USD bleibe unverändert.Die Aktie von Abbott Laboratories (ABT.US) bewege sich seit Ende Februar 2022 innerhalb eines Aufwärtstrendkanals. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen sei der Kurs jedoch zurückgegangen und nähere sich derzeit der unteren Begrenzung der Formation. Sollte es zu einem Durchbruch nach unten kommen, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der lokalen Unterstützung bei 114,10 USD beschleunigen. (Quelle: xStation 5)Börsenplätze Abbott Laboratories-Aktie: