Börsenplätze AbbVie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AbbVie-Aktie:

145,54 EUR -0,30% (14.04.2022, 13:57)



NYSE-Aktienkurs AbbVie-Aktie:

158,95 USD -5,00% (13.04.2022, 22:02)



ISIN AbbVie-Aktie:

US00287Y1091



WKN AbbVie-Aktie:

A1J84E



Ticker-Symbol AbbVie-Aktie Deutschland:

4AB



NYSE Ticker-Symbol AbbVie-Aktie:

ABBV



Kurzprofil AbbVie Inc.:



AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE Ticker-Symbol: ABBV) ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz in North Chicago im US-Bundesstaat Illinois, das sich v.a. auf Bereiche mit hohem medizinischem Bedarf konzentriert. Zu den wichtigsten Forschungsgebieten gehören Hepatitis C, Krebs, Immun-, Nieren- und Nervenerkrankungen sowie Frauengesundheit. Die erfolgreichsten bereits erhältlichen Produkte sind Humira, AndroGel, Lupron, Creon, Synthroid, Synagis, Kaletra und Norvir. Außerdem befinden sich über 20 weitere Medikamente in Phase II- oder Phase III-Stadien der Zulassung. Sie sollen die Therapie von Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer Endometriose oder Schizophrenie unterstützen. Neben den USA unterhält der Pharmakonzern auch Forschungszentren in Deutschland und China und vertreibt seine Produkte weltweit. (14.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AbbVie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE Ticker-Symbol: ABBV) unter die Lupe.Die AbbVie-Aktie habe zuletzt ein Rekordhoch nach dem nächsten markiert, in dieser Woche sei ihr allerdings die Puste ausgegangen. Am Mittwoch habe der Pharma-Titel den US-Handel mit einem Kursverlust von 4,2% verlassen. Für Schlagzeilen habe ein Wechsel im Management von AbbVie gesorgt. Dr. Michael Severino, bis dato Vice Chairman und Präsident, schließe sich als CEO-Partner Flagship Pioneering an. Sein neuer Arbeitgeber habesich auf Bioplattform-Innovationen spezialisiert.Der Zeitpunkt für den Wechsel komme durchaus überraschend, denn in den kommenden Wochen sei mit richtungsweisenden Mukoviszidose-Studiendaten zu rechnen. AbbVie wolle damit dem Marktführer Vertex Pharmaceuticals Konkurrenz machen.Der Personalwechsel habe für Abgabedruck bei der zuletzt stark gelaufenen AbbVie-Aktie gesorgt. In den letzten Wochen habe "Der Aktionär" bereits zu Teilgewinnmitnahmen geraten. Die restliche Position könne bei dem defensiven Titel mit einem Stopp bei 110 Euro im Depot belassen werden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AbbVie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link