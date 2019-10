Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

29,86 EUR -0,67% (31.10.2019, 10:52)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (31.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der aufgezeigte Trend zu Aufspaltungen und Verkäufen von Unternehmensbereichen ist nicht nur auf strategische Erwägungen in den Führungen der börsennotierten Muttergesellschaften zurückzuführen, sondern er kann ebenso von Aktionärsgruppen ausgehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).Diese seien dann mit der Kursentwicklung der Aktien des Unternehmens, an dem sie Anteile halten würden, nicht zufrieden und würden eine Steigerung des Shareholder Value durch die eigenständige Börsennotierung oder den Verkauf von Geschäftsbereichen erwarten, die sie innerhalb des Altunternehmens für unterbewertet halten würden.Auch in Deutschland nähmen Kampagnen von solchen aktivistischen Investoren zu. Eines der Ziele sei die Aareal Bank. Bereits Ende Juni seien am Markt Gerüchte aufgetaucht, dass sich der Immobilienfinanzierer von einem bis zu 30-prozentigen Anteil seiner Softwaretochter Aareon trennen möchte. Insider hätten berichtet, dass das Interesse von mehreren Family Offices und Finanzinvestoren an Aareon, die vor allem Abrechnungssoftware und Datenanalyse für Vermieter und Immobiliengesellschaften anbiete, groß sei. Ende September habe dann der Hedgefonds Teleios Capital Partners in einem offenen Brief von Aareal-Chef Hermann Merkens gefordert, er solle mithilfe einer Investmentbank einen Komplettverkauf oder eine Abspaltung (Spinoff) prüfen.Aktuellen Gerüchten zufolge scheint ein Verkauf, bei dem ein Preis von 550 Mio. Euro im Raum steht, konkreter zu werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur Aareal Bank-Aktie. (Ausgabe 43/2019)Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:29,87 EUR -0,53% (31.10.2019, 10:36)