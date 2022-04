Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten als zentrale Bestandteile. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft.



Die Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von ERP-Software und digitalen Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft und ihre Partner, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie digitalisiert die Immobilienwirtschaft mit nutzerorientierten Software-Lösungen. Diese vereinfachen und automatisieren Prozesse, unterstützen nachhaltiges und energieeffizientes Handeln und vernetzen die Prozessbeteiligten. (06.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Der Übernahmepoker um die Aareal Bank gehe in eine neue Runde. Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge würden ein neues Übernahmeangebot für den Gewerbeimmobilien-Finanzierer aus Wiesbaden planen, nachdem sie im ersten Anlauf am Widerstand mehrerer Großaktionäre gescheitert seien. Die Aktie habe seit Montag deutlich zugelegt. Was tun?Jetzt würden die Bieter doch noch tiefer in die Tasche greifen wollen. Die geplante Offerte von 33 Euro je Aktie bewerte die Bank insgesamt mit rund zwei Milliarden Euro. Die bislang widerspenstigen Großaktionäre würden diesmal mitziehen, wie Kaufinteressenten und Bank am Dienstag mitgeteilt hätten.An der Börse sei es für die Aareal-Aktie daher weiter aufwärts gegangen, nachdem das bevorstehende neue Gebot bereits am Montag durchgesickert sei. Nach einem Plus von gut acht Prozent habe das Papier am Dienstag weiter zugelegt und zu den größten Gewinnern im SDAX gehört. Der Kurs habe damit den höchsten Stand seit dem Jahr 2018 erreicht.Erst Anfang Februar hätten Advent, Centerbridge und der kanadische Pensionsfonds CPPIB mit ihrem gemeinsamen Übernahmeangebot wichtige Großaktionäre nicht überzeugen können. Auch eine Erhöhung der Offerte von 29 auf 31 Euro je Aktie und eine auf 60 Prozent gesenkte Mindestannahmeschwelle hätten nicht zum Erfolg geführt. Die Hedgefonds Petrus Advisers und Teleios hätten sich dem Angebot nicht nur verweigert, sondern auch andere Aktionäre zur Nichtannahme aufgerufen.Branchenexperte Andreas Pläsier vom Analysehaus Warburg Research halte es angesichts der Konditionen diesmal für deutlich wahrscheinlicher, dass den Finanzinvestoren die Übernahme gelinge. Dies liege auch an der Einbindung aktivistischer Aktionäre.In der nun geplanten Offerte von 33 Euro je Aktie sei die vorgesehene Dividende der Aareal Bank enthalten. Der Gewerbeimmobilien-Finanzierer habe angekündigt, 1,60 Euro je Aktie an seine Anteilseigner auszuschütten. Vorstand und Aufsichtsrat würden nun erörtern wollen, ob sie die für 18. Mai geplante Hauptversammlung verschieben würden. Dort sollte die Dividende eigentlich beschlossen werden.Da der Kurs die Marke von 33,00 Euro fast erreicht hat, dürften weitere Kursgewinne unwahrscheinlich sein, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Die Dividende dürfte nun erneut aufgeschoben werden, oder ausfallen. (Analyse vom 06.04.2022)Mit Material von dpa-AFX