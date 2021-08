(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (03.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Ein längst verkauftes Fondsinvestment schlage bei dem SDAX-Konzern nachträglich teuer zu Buche. Aufgrund neuer Erkenntnisse aus einer Überprüfung falle beim Betriebsergebnis in Q2 eine Sonderbelastung im zweistelligen Millionenbereich zu Buche.Konkret mit elf Millionen Euro schlage das Fondsinvestment ins Kontor an, habe der Gewerbeimmobilien-Finanzierer überraschend gemeldet. Dazu komme eine höhere Steuerbelastung von 26 Mio. Euro im laufenden Jahr. Im abgelaufenen Jahresviertel sei es für die Bank indes besser als im Startquartal gelaufen - und erst recht als im ersten coronabedingten Lockdown ein Jahr zuvor.So habe die Aareal Bank in Q2 einen Betriebsgewinn von 41 Mio. Euro erzielt. Ohne die Sonderbelastung hätte man unter dem Strich 52 Millionen erreicht, nachdem ein Jahr zuvor aufgrund hoher Rückstellungen für drohende Kreditausfälle nur ein Plus von zwei Millionen Euro gestanden habe.Die Aareal Bank habe ihre Gesamterträge im Vorjahresvergleich um 14 Prozent gesteigert. Der Zinsüberschuss sei von 122 Mio. auf 142 Mio. Euro gestiegen und habe den höchsten Stand seit fast vier Jahren erreicht. Der Provisionsüberschuss habe mit 59 Mio. Euro ebenfalls höher als im Vorjahr gelegen. Zudem habe der Immobilienfinanzierer mit weiteren 33 Millionen für gefährdete Kredite vorgesorgt. In Q2/2020 habe er sogar 48 Millionen in die Risikovorsorge gesteckt.Unterdessen habe das Neugeschäft in der gewerblichen Immobilienfinanzierung zuletzt weiter zugelegt. Mit 2,2 Mrd. Euro habe es etwa 70 Prozent höher als ein Jahr zuvor gelegen, sodass die Aareal Bank ihr Kreditvolumen auf 28,5 Mrd. Euro ausgebaut habe.Die Aareal Bank-Aktie verliere am Dienstag mehr als drei Prozent und notiere bei 20,52 Euro.Die Sonderbelastungen hätten die Investoren offenbar verunsichert. Nach wie vor bestehe sicherlich die Chance auf eine kräftige Erholung des Geschäfts, sofern die Konjunktur in Deutschland im Herbst weiterhin auf Hochtouren laufe. Dennoch: Ein Neueinstieg dränge sich derzeit nicht auf, da auch das Chartbild angeschlagen sei.Engagierte Anleger bleiben bei der Aareal Bank-Aktie weiter dabei, beachten jedoch den Stopp bei 17,50 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2021)