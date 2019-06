XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (19.06.2019/ac/a/d)





Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AHL Partners LLP steigert Shortposition in Aktien der Aareal Bank AG weiterhin deutlich:Die Leerverkäufer von AHL Partners LLP bleiben im Attacke-Modus gegen die Aktien des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).Die Finanzprofis der zur Man Group plc gehörenden AHL Partners LLP mit Sitz in London haben am 17.06.2019 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,72% auf 0,82% der Aktien der Aareal Bank AG angehoben.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Aareal Bank AG:1,12% Old Mutual Global Investors (UK) Limited (18.12.2018)0,82% AHL Partners LLP (17.06.2019)Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: