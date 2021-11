XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

28,06 EUR +0,43% (17.11.2021, 11:54)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



NASDAQ OTC-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (17.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) weiterhin mit "verkaufen" ein.Das Zahlenwerk des dritten Quartals 2021 sei gemischt ausgefallen. Während die Zinsüberschüsse die Erwartungen übertroffen hätten, hätten die Provisionsüberschüsse den Erwartungen nicht gerecht werden können. Im Rahmen der Zahlenbekanntgabe habe die Bank die Guidance für 2021 teilweise angepasst. Die Guidance für 2023 habe das Unternehmen hingegen nicht kommentiert. Am Tag der Zahlenbekanntgabe habe der Großinvestor Petrus Adviser einen Brief an die Aktionäre veröffentlicht, in dem er der Aareal Bank-Führung erneut Versagen vorwerfe. Gründe dafür seien laut Investor die anhaltende Strategielosigkeit im Tagesgeschäft sowie die Planlosigkeit im Umgang mit der IT-Tochter Aareon (laut Investor drohe ein unvorbereiteter Verkauf ohne klaren M&A-Prozess). Aus diesem Grund habe Petrus Adviser die Aktionäre dazu aufgerufen im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung am 09.12. die Unternehmensführung sowie Teile des Aufsichtsrates abzuwählen. Der Analyst lasse seine Prognosen unverändert.Bei einem negativen Gesamtertrag (zwölf Monate) bewertet Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, die Aareal Bank-Aktie weiterhin dem dem Votum "verkaufen". Das Kursziel werde von 24,00 auf 24,50 Euro angehoben (gerundeter Mittelwert aus dem fundamentalen fairen Wert (19,50 (alt: 18,50) Euro je Aktie (mod. Gordon-Growth-Modell; niedrigeres Beta)) und der indikativen Höhe des potenziellen Erwerbsangebots der Investorengruppe (geführt von Centerbridge) (29,00 Euro je Aktie)). (Analyse vom 17.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:28,00 EUR +0,50% (17.11.2021, 12:07)