Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (14.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Nach den jüngsten unter den Erwartungen gelegenen Quartalszahlen komme heute eine weitere Negativ-News: Der Großaktionär Dekabank, der 9,6 Prozent der Aareal-Bank-Aktien halte, schließe sich bei der Managementvergütung der Kritik des Londoner Hedgefonds Petrus Advisers an, berichte das "Handelsblatt". So sei die Vergütung im Branchenvergleich "unangemessen".Deshalb werde die Deka in diesem Punkt am 18. Mai auf der Hauptversammlung gegen die Vorschläge des Aufsichtsrats stimmen, so das "Handelsblatt" weiter. "Das Gehaltspaket liegt deutlich über dem, was vergleichbare Unternehmen ihren Vorständen zahlen, was hauptsächlich auf das vorgeschlagene Grundgehalt zurückzuführen ist", argumentiere die Deka. Das Vergütungsniveau liege aus ihrer Sicht "eher auf dem Niveau der größten europäischen Banken".Damit laufe der Immobilien-Finanzierer Gefahr, in diesem Punkt eine saftige Abstimmungsniederlage auf der Hauptversammlung zu kassieren. Grund: Auch der Hedgefonds Petrus Advisers, der mit 9,4 Prozent der Aktien fast ebenso viele Stimmrechte habe, beurteile das Vergütungsniveau der Immobilienbank als überzogen.Die Aareal Bank-Aktie, die sich seit Jahresanfang wieder deutlich erholt habe, gewinne am Freitag dennoch mehr als zwei Prozent. Charttechnisch sei die Lage nach dem jüngsten Kursrückgang angespannt. Aufhellen würde sich das Bild, wenn der Kurs die 50-Tage-Linie, die aktuell bei 23,42 Euro verlaufe, überwinden könnte.Investierte Anleger bleiben deshalb weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link