XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

19,42 EUR +1,62% (24.02.2021, 10:50)



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

19,44 EUR +1,94% (24.02.2021, 11:02)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (24.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe die Aareal Bank im vergangenen Jahr härter getroffen als andere Finanzinstitute. Da der Wiesbadener Konzern hauptsächlich in der Kreditvergabe für Gewerbeimmobilien tätig sei, habe ein geringeres Geschäft voll auf die Bilanz durchgeschlagen. Der Ausblick für 2021 enttäusche ebenfalls. Es gebe jedoch einen Lichtblick für Aktionäre.Die drohenden Kreditausfälle durch die Corona-Krise hätten den Immobilienfinanzierer 2020 noch tiefer in die roten Zahlen gedrückt als gedacht. Auf die Aktionäre sei unter dem Strich ein Verlust von 90 Mio. Euro nach einem Gewinn von 145 Mio. Euro im Vorjahr entfallen, wie dpe Aareal Bank am Mittwoch mitgeteilt habe. Das Betriebsergebnis habe mit minus 75 Mio. Euro noch tiefer in der Verlustzone gelegen als von Analysten nach der Gewinnwarnung vom Januar im Schnitt erwartet.Für das neue Jahr rechne Finanzvorstand Marc Heß zwar mit einem Betriebsgewinn von 100 bis 175 Mio. Euro. Die Risikovorsorge für faule Kredite solle von 344 Mio. Euro im vergangenen Jahr auf 125 bis 200 Mio. Euro sinken. Analysten hätten für das laufende Jahr allerdings mit einer geringeren Belastung und mehr Gewinn gerechnet. Für 2020 sollten die Aktionäre der Aareal Bank aber nach einer Nullrunde wie angekündigt wieder eine Dividende von 1,50 Euro erhalten, von denen die Bank in einem ersten Schritt 40 Cent ausschütten wolle.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: