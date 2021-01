XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (22.01.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) weiterhin mit "verkaufen" ein.Im Rahmen einer Pressemitteilung vom 17.01.2021 habe der Immobilienfinanzierer bekannt gegeben, dass, aufgrund der weltweit verlängerten und verschärften Lockdown-Maßnahmen, eine weitere deutliche Erhöhung der Risikovorsorge vorgenommen worden sei. Dadurch ändere sich die Ergebnisprognose der Bank für 2020 (neu: EBIT 2020: negativer zweistelliger Millionenbetrag (alt: positiver mittlerer zweistelliger Millionenbetrag)) deutlich. Genauere Angaben mache die Bank jedoch erst im Rahmen der vorläufigen Zahlenbekanntgabe am 24.02.2021.Des Weiteren habe die Aareal Bank die geplante Dividende für 2020 (1,50 Euro je Aktie) bekannt gegeben, welche aufgrund der im Dezember 2020 verlängerten Restriktionen der EZB in zwei Schritten ausgeschüttet werden solle. Nach der Hauptversammlung solle ein Betrag zwischen 0,35 Euro und 0,40 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, was den Vorgaben der EZB entspreche. Der zweite Teil (1,10 Euro bis 1,15 Euro je Aktie) sei dann für Q4 2021 (EZB-Restriktionen würden am 30.09.2021 enden) vorgesehen.Weiterhin habe die Bank eine Mittelfrist-Guidance bis 2023 (organisches EBIT-Wachstum auf rund 300 Mio. Euro (EBIT 2019: 248 Mio. Euro)) bekannt gegeben. Aus Sicht des Analysten seien der Dividendenplan sowie die Guidance für 2023 positiv zu werten. Dennoch könnte, unter der Voraussetzung einer Nicht-Verbesserung der Infektionslage, die EZB ihre Restriktionen verlängern, was den Dividendenplan der Bank erheblich beeinträchtigen würde.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Aareal Bank-Aktie weiterhin mit "verkaufen" ein. Das Kursziel werde von 15 Euro auf 20 Euro erhöht. (Analyse vom 22.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: