Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

29,20 EUR +23,73% (07.10.2021, 17:43)



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

28,34 EUR +20,19% (07.10.2021, 18:46)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (07.10.2021/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Aareal Bank-Aktie haussiere und gehöre zu den größten Gewinnern an der Börse. Das Wiesbadener Finanzinstitut habe mittlerweile die Gerüchte bestätigt, die die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf gewöhnlich gut unterrichtete Kreise in Umlauf gebracht habe: Es gebe Interesse an der Aareal Bank seitens eines Finanzinvestoren. Die Bank könnte von der Börse genommen werden.Im Rahmen der bisher geführten Gespräche sei ein indikativer Preis von 29 Euro je Aktie genannt worden, habe die Aareal Bank weiter mitgeteilt. Nach einem fulminanten Kursanstieg als Reaktion auf den Agenturbericht notiere die Aktie aktuell gut ein Fünftel höher als am Mittwoch bei 28,68 Euro.Die Gespräche würden geführt unter Führung von Centerbridge und TowerBrook, sowie unter weiterer Beteiligung von Advent, habe es weiter geheißen. Der Vorstand sei um ergebnisoffene Gespräche ersucht worden, um damit verbundene strategische Optionen für die Bank auszuloten. Die Finanzinvestoren würden derzeit Einsicht in Geschäftsunterlagen der Aareal Bank nehmen. Ob die Gespräche zu einer Transaktion oder einem Angebot an die Aktionäre der Aareal Bank führen würden, sei derzeit ungewiss. Advent und die Aareal Bank würden derweil bereits kooperieren. Im vergangenen Jahr hätten die Wiesbadener den Finanzinvestor als Minderheitseigner bei ihrer IT-Tochter Aareon an Bord geholt.Bei einem möglichen Übernahmepreis von 29 Euro scheine das Potenzial kurzfristig ausgereizt zu sein. Ein Neueinstieg dränge sich nun nicht mehr auf, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link