Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (18.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Das Wiesbadener Finanzinstitut schließe das Jahr 2020 nun wegen der verschärften Corona-Lockdowns in vielen Ländern überraschend mit roten Zahlen ab. Erwartet werde ein negatives Betriebsergebnis in zweistelliger Millionenhöhe, habe die Aareal Bank überraschend am Sonntagabend mitgeteilt. Ursache sei eine erhöhte Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle.Für das laufende Jahr erwarte die Aareal Bank ein "deutlich positives Betriebsergebnis". Bis zum Jahr 2023 solle der Betriebsgewinn auf etwa 300 Mio. Euro steigen. Für 2020 wolle die Bank 1,50 Euro Dividende je Aktie ausschütten, sofern die EZB das zulasse.Die Nachricht der Aareal Bank komme überraschend, allerdings dürfte das Neugeschäft aufgrund der verlängerten Lockdowns in zahlreichen Ländern und andererseits die Bedienung einiger Kredite unter Druck geraten sein. Das Geschäftsmodell stehe und falle mit einem absehbaren Ende der Corona-Krise. Heute sei wichtig, dass die Aktie nicht ins Bodenlose falle.(Mit Material von dpa-AFX)