Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (15.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Auseinandersetzung zwischen der Aareal Bank und dem Investor Petrus Advisers schwelle schon länger. Jedoch attackiere Petrus die Bank mittlerweile immer häufiger. Nun habe man Kandidaten für die Hauptversammlung am 18. Mai vorgeschlagen, die die Aufsichtsratschefin und Kollegen von ihr ersetzen sollten. Die Auswirkungen der Attacken auf den Aktienkurs seien eindeutig.Inzwischen halte Petrus 9,4 Prozent der Anteile an der Aareal Bank und habe damit ein Vorschlagsrecht für die Wahl von Mitgliedern des Managements. Obwohl eigentlich keine Wahlen anstünden, seien Gegenkandidaten für die Chefin des Aufsichtsrats Marija Korsch und ihren Kollegen Christof von Dryander aufgestellt worden. Petrus erhöhe mit seinen Gegenvorschlägen den Druck auf Korsch und wolle nun um Unterstützung anderer Aktionäre für seine Kandidaten werben. Petrus fordere u.a. eine höhere Eigenkapitalrendite von acht bis zehn Prozent nach Steuern, eine niedrigere Vergütung für den sechsköpfigen Vorstand und einen Verkauf der IT-Tochtergesellschaft Aareon. Diese Forderungen, die von einigen Beobachtern geteilt würden, suche Petrus durch mehr Kontrolle im Aufsichtsrat auf den Vorstand durchzusetzen.Seit dem Einstieg von Petrus im Herbst 2019 hätten die Aareal Bank-Aktionäre immer wieder von den Attacken und der Kritik des aktivistischen Investors profitiert. Der SDAX-Titel habe sich seit dem Tief vor rund einem Jahr wieder verdoppelt.Die Aareal Bank-Aktie hat noch immer deutliches Aufholpotenzial, für einen Neueinstieg ist es noch nicht zu spät, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: