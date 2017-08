Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

34,366 EUR -2,37% (10.08.2017, 13:07)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (10.08.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) von "halten" auf "kaufen'" hoch.Der Immobilienfinanzierer habe Q2-Zahlen präsentiert, die sowohl im Rahmen der Managementplanung als auch der Konsensschätzung der Analysten gelegen hätten. Die Margen in der Immobilienfinanzierung hätten sich in H1/2017 trotz des Niedrigzinsumfelds und des intensiven Wettbewerbs erfreulich stark gezeigt und über der Vorstandsprognose gelegen. Die hervorragende Eigenkapitalausstattung sei weiter verbessert worden und biete der Aareal Bank AG die Möglichkeit, Übernahmen oder höhere Dividenden ins Auge zu fassen. Der Analyst sehe das Unternehmen gut aufgestellt, in einem vergleichsweise schwierigen Umfeld solide Ergebnisse und damit attraktive Dividenden für die Aktionäre zu generieren.Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt sein Kursziel EUR 39,50 und rät aufgrund des Kurspotenzials wieder zum Kauf der Aareal Bank-Aktie. (Analyse vom 10.08.2017)XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:34,42 EUR -2,09% (10.08.2017, 12:56)