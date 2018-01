Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (09.01.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktie: Nachhaltiger Ausbruch rückt näher! ChartanalyseDas letzte Mal, dass die Aareal Bank (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) frische Höhenluft schnuppern durfte, war nach Auflösung einer mehrmonatigen Konsolidierungsphase Anfang 2015 bei 41,60 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nur wenig später hätten sich Käufer merklich zurückgezogen und die Aareal Bank-Aktie bis auf ein Verlaufstief von 21,51 Euro in eine Korrektur geschickt. Seit Februar 2016 könne das Wertpapier der Aareal Band jedoch wieder einen Aufwärtstrend vorweisen, der zunächst bis in den Widerstandsbereich von grob 38,95 Euro aufwärts gereicht habe. Doch das Jahr 2017 sei für Investoren praktisch eine Null-Runde gewesen, es dominiere eine ausgeprägte Seitwärtsphase zwischen 33,34 und 38,95 Euro. Genau diese könnte nun durch einen nachhaltigen Ausbruch zur Oberseite aufgelöst werden, wodurch weiteres Kurspotenzial an die Jahreshochs aus 2015 freigesetzt werden dürfte.Solange der Widerstand bei 38,95 Euro noch Bestand habe, seien Long-Positionen mit Vorsicht zu genießen. Ein Ausbruch per Wochenschlusskurs könne diese Situation aber zugunsten der Bullen drehen und ein klares Kaufsignal in Richtung der Verlaufshochs aus 2015 bei 41,60 Euro freisetzen.Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:39,01 EUR +0,44% (09.01.2018, 11:48)