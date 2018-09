Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (03.09.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank: Abwärtsbewegung könnte noch etwas anhalten - ChartanalyseDie Aktie der Aareal Bank (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) kletterte am 24. April 2018 auf das aktuelle Allzeithoch bei 42,93 EUR, wie aus der Veröffentlichung " dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei sie deutlich unter Druck geraten. Auf der Unterstützung bei 36,67 EUR habe die Bankaktie einen kleinen Boden ausgebildet, der zwar vollendet worden sei, aber nicht die erhoffte Wirkung eines Anstiegs an das Allzeithoch gebracht habe. Mitte Juli habe die Aktie ihre Abwärtsbewegung fortgesetzt, habe dabei auch die Unterstützung bei 36,67 EUR durchbrochen und sei auf 35,31 EUR abgefallen.Die Abwärtsbewegung der letzten Wochen sei damit frisch bestätigt. Sie könnte also noch etwas anhalten. Kurzfristig sollte die Aareal Bank noch in Richtung 33,42 EUR abfallen. Ein Anstieg über 36,67 EUR würde das Chartbild wieder etwas aufhellen. Ein Anstieg in Richtung 38,75 EUR wäre dann möglich. (Analyse vom 03.09.2018)Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:35,03 EUR -0,88% (31.08.2018, 17:35)