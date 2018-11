Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (16.11.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank: Abwärtsbewegung kann noch eine Weile andauern - ChartanalyseDie Aktie der Aareal Bank (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) befindet sich seit dem Allzeithoch bei 42,93 EUR vom 24. April 2018 in einer starken Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 23. Oktober 2018 sei die Aktie unter die wichtige Unterstützung bei 33,42 EUR und dabei auch unter die untere Begrenzung der Abwärtsbewegung gefallen. Die Aktie sei zunächst auf 31,60 EUR gefallen, habe sich dann zwar für einige Tage erholt, aber am Dienstag sei sie bereits wieder auf ein neues Tief gefallen. Die Abwärtsbewegung habe sich nach einer kleinen Erholung am Mittwoch im gestrigen Handel fortgesetzt.Diese Abwärtsbewegung könne noch eine Weile andauern. Ein erstes Zwischenziel liege bei 27,80 EUR. Später könnte es sogar zu Abgaben in Richtung 26,14 EUR kommen. Ein Anstieg über 31,60 EUR wäre allerdings ein kleines positives Zeichen und würde die Chance auf einen Anstieg gen 33,42 EUR eröffnen. (Analyse vom 16.11.2018)Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:29,98 EUR -4,28% (15.11.2018, 17:35)