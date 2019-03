Kursziel

Aareal Bank-Aktie

(EUR) Rating

Aareal Bank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 29,30 Halten NordLB Michael Seufert 15.03.2019 35,00 Buy HSBC Johannes Thormann 05.03.2019 29,00 Hold Deutsche Bank Benjamin Goy 01.03.2019 29,00 Halten DZ BANK Christian Koch 28.02.2019 25,50 Reduce Kepler Cheuvreux Tobias Lukesch 28.02.2019 29,00 Halten Independent Research Markus Rießelmann 27.02.2019 32,90 Buy Warburg Research Andreas Pläsier 27.02.2019

Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

27,45 EUR +1,22% (27.03.2019, 18:59)



XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

27,29 EUR +1,45% (27.03.2019, 17:35)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (27.03.2019/ac/a/d)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) nach Quartalszahlen zu? 35,00 oder 25,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Aareal Bank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Aareal Bank AG hat am 27. Februar die vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal 2018 bekannt gegeben. Das Konzernbetriebsergebnis habe im vergangenen Jahr trotz herausfordernder Rahmenbedingungen mit 316 Mio. EUR im kommunizierten Zielkorridor von 312 bis 352 Mio. EUR gelegen. Vom Konzernbetriebsergebnis des Gesamtjahres seien 117 Mio. EUR (Vorjahr: 66 Mio. EUR) auf das Schlussquartal entfallen, einschließlich des negativen Goodwills. Nach Steuern habe das Unternehmen in Q4 ein den Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis von 91 Mio. EUR (Vorjahr: 44 Mio. EUR) erwirtschaftet. Im Gesamtjahr habe das den Stammaktionären zugeordnete Konzernergebnis bei 208 Mio. EUR (Vorjahr: 191 Mio. EUR) gelegen. Das Ergebnis je Aktie sei um 9% auf 3,48 Euro gestiegen, nach 3,20 Euro im Geschäftsjahr 2017.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Februar zu entnehmen ist, rechne die Aareal Bank 2019 trotz der Hoffnung auf wieder anziehende Zinserträge und einen weiter steigenden Überschuss im Provisionsgeschäft lediglich mit einem stabilen Betriebsergebnis. Grund dafür seien höhere Investitionen in das Wachstum der IT-Tochter Aareon und die Kosten für die Integration der übernommenen Düsseldorfer Hypothekenbank (DHB). Beim Betriebsergebnis werde ein Wert zwischen 240 und 280 Mio. Euro erwartet. 2018 sei das Betriebsergebnis um vier Prozent auf 316 Mio. Euro zurückgegangen. Mit der Prognose für das laufende Jahr liege die Bank unter den Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten, die bisher einen Wert von etwas mehr als 300 Mio. Euro auf dem Zettel hatten. Auch das Ergebnis für 2018 sei etwas schwächer ausgefallen, als Analysten erwartet hätten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Aareal Bank-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von HSBC, Johannes Thormann, in einer Aktienanalyse vom 05.03.2019 sein "buy"-Votum bestätigt, das Kursziel aber von 36,00 auf 35,00 Euro gesenkt. Bei dem Immobilienfinanzierer hätten einige Enttäuschungen die fundamental guten Perspektiven getrübt, so der Analyst. Neben dem Dividendenvorschlag habe er dabei auf einen nun gegebenen schwachen Ausblick verwiesen. Thormann habe betont, er halte die Ausgangslage für deutlich besser als der Konzernchef.Die niedrigste Kursprognose für die Aareal Bank-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux und liegt bei 25,50 EUR. Tobias Lukesch, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer Aktienanalyse vom 28.02.2019 die "reduce"-Einstufung für den Titel bestätigt. Das Management des Immobilienfinanzierers habe sich bei der Präsentation der Jahreszahlen sehr vorsichtig gegeben. Kapitalaufbau finde auch in Zukunft nicht statt, so der Analyst. Er rechne mit anhaltendem Margendruck und hohen Kosten, um das Geschäft umzubauen und für eine zunehmend anspruchsvollere Regulierung gewappnet zu sein.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Aareal Bank-Aktie auf einen Blick: