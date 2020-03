Kursziel

Aareal Bank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 28,00 Hold Deutsche Bank Benjamin Goy 06.03.2020 29,00 Halten Independent Research Jan Lennertz 27.02.2020 26,30 Halten Nord LB Michael Seufert 27.02.2020 26,00 Halten DZ BANK Markus Mischker 26.02.2020 23,00 Reduce Kepler Cheuvreux - 26.02.2020 35,50 Buy Warburg Research Andreas Pläsier 26.02.2020

Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

20,99 EUR -1,36% (11.03.2020, 08:12)



Xetra-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

20,39 EUR (10.03.2020)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (11.03.2020/ac/a/d)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 35,50 oder 23,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Aareal Bank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Aareal Bank AG hat am 26. Februar 2020 die Zahlen für das vierte Quartal 2019 bekannt gegeben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. Februar zu entnehmen ist, habe der Immobilienfinanzierer 2019 auch wegen der Trennung von faulen Krediten in Italien wie erwartet einen Gewinnrückgang verbucht. Das Betriebsergebnis sei um 22% auf 248 Mio. Euro gesunken. Damit habe das Unternehmen allerdings seine bereits gedämpfte Prognose und die Erwartungen von Analysten übertroffen. Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn sei um 30% auf 145 Mio. Euro zurückgegangen. Allerdings habe die Bank im Vorjahr auch von einem Sondergewinn profitiert. Die Dividende solle um 10 Cent auf zwei Euro sinken, aber weniger stark als von Experten prognostiziert.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Aareal Bank-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Andreas Pläsier, sie in einer Analyse vom 26.02.2020 weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde bei 35,50 Euro belassen. Der Immobilienfinanzierer habe ordentliche Ergebnisse vorgelegt, so der Analyst. Die Dividende sei eine positive Überraschung.Die niedrigste Kursprognose für die Aareal Bank-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux und liegt bei 23,00 EUR. Aktienanalysten von Kepler Cheuvreux haben den Titel in einer Aktienanalyse vom 26.02.2020 unverändert mit dem Votum "reduce" bewertet. Das vierte Quartal des Immobilienfinanzierers sei solide ausgefallen, der Dividendenvorschlag sei besser als erwartet und der 2020er Ausblick im Rahmen der Erwartungen, so die Analysten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Aareal Bank-Aktie?Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: