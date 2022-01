Tradegate-Aktienkurs A.P. Moller-Maersk-A-Aktie:

Kurzprofil A.P. Moller-Maersk A/S:



Das dänische Transport- und Logistik-Unternehmen A.P. Moller-Maersk A/S (ISIN: DK0010244425, WKN: 861929, Ticker-Symbol: DP4A, Kopenhagen-Symbol: MAERSK A, NASDAQ OTC-Symbol: AMKAF) wurde 1904 in Svendborg von dem Kapitän Peter Maersk Moeller und seinem Sohn Arnold Peter Moeller gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Zu den zentralen Geschäftsbereichen gehören die Container-Schifffahrt, sowie das Bereitstellen von APM-Terminals in zahlreichen Ländern.



Außerdem unterhält die A.P. Moeller-Maersk Group Schiffswerften in Dänemark und dem Baltikum und ist über die dänische Transportfluggesellschaft Star Air in der Luftfahrt engagiert. Unter den Markennamen Maersk Line, Damco und Safmarine befahren über 500 Containerschiffe die internationalen Gewässer; über die Hälfte dieser Schiffe befinden sich im Besitz der A.P. Moeller-Maersk Gruppe. Neben dem reinen Transport von Waren bietet A.P. Moeller-Maersk Logistiklösungen für den weltweiten Waren- und Personentransport an. (14.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - A.P. Moller-Maersk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die A-Aktie von A.P. Moller-Maersk A/S (ISIN: DK0010244425, WKN: 861929, Ticker-Symbol: DP4A, Kopenhagen-Symbol: MAERSK A, NASDAQ OTC-Symbol: AMKAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die weltgrößte Reederei A.P. Moller-Maersk rechne dank stark gestiegener Transportpreise für 2021 mit noch mehr Gewinn. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte 19,8 Milliarden US-Dollar (17,3 Milliarden Euro) erreichen, habe die dänische Rivalin der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd am Freitag in Kopenhagen mitgeteilt. Mitte September habe der Konzern seine Prognose schon um mehrere Milliarden auf 18 bis 19 Milliarden Dollar angehoben und im dritten Quartal einen Rekordgewinn erzielt.Im letzten Jahresviertel hätten dem Unternehmen die Probleme in den weltweiten Lieferketten stark in die Karten gespielt. Der Umsatz habe auf Basis vorläufiger Zahlen bei 18,5 Milliarden Dollar gelegen, obwohl die Transportmengen um vier Prozent zurückgegangen seien. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern solle 6,8 Milliarden Dollar erreichen. So seien die Transportpreise im Jahresvergleich um 80 Prozent gestiegen. Der Konzern habe dies mit Unterbrechungen in den Lieferketten erklärt.Maersk habe zudem eine neue Prognose für das erste Quartal und das Gesamtjahr 2022 angekündigt. Sie solle bei der Vorlage der gesamten Geschäftszahlen am 9. Februar veröffentlicht werden.Die Aussichten für Maersk würden gut bleiben - auch wenn es wie zuletzt immer wieder auch zu heftigeren Kursrücksetzern im Zuge von Gewinnmitnahmen kommen könnte.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze A.P. Moller-Maersk-A-Aktie: