Tradegate-Aktienkurs A.P. Moller-Maersk -Aktie:

976,00 EUR +1,35% (13.06.2019, 10:00)



ISIN A.P. Moller-Maersk-Aktie:

DK0010244508



WKN A.P. Moller-Maersk-Aktie:

861837



Kopenhagen-Ticker-Symbol A.P. Moller-Maersk-Aktie:

MAERSKB



Ticker-Symbol A.P. Moller-Maersk-Aktie:

DP4B



Kurzprofil A.P. Moller-Maersk:



Das dänische Transport- und Logistik-Unternehmen A.P. Moeller-Maersk A.S. (ISIN: DK0010244508, WKN: 861837, Ticker-Symbol: DP4B, Kopenhagen-Ticker-Symbol: MAERSKB) wurde 1904 in Svendborg von dem Kapitän Peter Maersk Moeller und seinem Sohn Arnold Peter Moeller gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Zu den zentralen Geschäftsbereichen gehören die Container-Schifffahrt, sowie das Bereitstellen von APM-Terminals in zahlreichen Ländern. Außerdem unterhält die A.P. Moeller-Maersk Group Schiffswerften in Dänemark und dem Baltikum und ist über die dänische Transportfluggesellschaft Star Air in der Luftfahrt engagiert. Unter den Markennamen Maersk Line, Damco und Safmarine befahren über 500 Containerschiffe die internationalen Gewässer; über die Hälfte dieser Schiffe befinden sich im Besitz der A.P. Moeller-Maersk Gruppe. Neben dem reinen Transport von Waren bietet A.P. Moeller-Maersk Logistiklösungen für den weltweiten Waren- und Personentransport an. (13.06.2019/ac/a/a)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - A.P. Moller-Maersk-Aktienanalyse von Analysten Joel Spungin und William Fitzalan Howard von der Privatbank Berenberg:Joel Spungin und William Fitzalan Howard, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Transport- und Logistik-Unternehmens A.P. Moller-Maersk (ISIN: DK0010244508, WKN: 861837, Ticker-Symbol: DP4B, Kopenhagen-Ticker-Symbol: MAERSKB) und erhöhen das Kursziel von 8.400 auf 8.700 DKK (Dänische Kronen).Das Papier des dänischen Konzerns habe seit April rund ein Fünftel an Wert verloren, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Damit erscheine die A.P. Moller-Maersk-Aktie nun attraktiv bewertet. Die Analysten hätten zudem ihre Gewinnprognosen (EBIT) für die Jahre 2019 bis 2021 nach oben revidiert.Joel Spungin und William Fitzalan Howard, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die A.P. Moller-Maersk-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 8.400 auf 8.700 DKK angehoben. (Analyse vom 13.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Kopenhagen-Aktienkurs A.P. Moller-Maersk-Aktie:7.268,00 DKK +1,08% (13.06.2019, 10:49)