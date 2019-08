Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

22,355 EUR -3,50% (02.08.2019, 15:21)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (02.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Versicherungskonzerns AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).AXA habe solide H1-Zahlen vorgelegt. Die Gesamterträge seien bereinigt um 4% auf 57,949 (Vj.: 53,600; +8,1% unbereinigt) Mrd. Euro geklettert. Das operative Ergebnis habe 3,620 (Vj.: 3,298) Mrd. Euro erreicht. Das Nettoergebnis sei auf 2,333 (Vj.: 2,796) Mrd. Euro gesunken. Dieser Rückgang sei Sondereffekten geschuldet, vor allem dem IPO der US-Tochter im Mai 2018 (jetzt nur noch eine Minderheitsbeteiligung von 48,3%) und der Neubewertung von Derivaten. Während das Nettoergebnis in Frankreich nur leicht gestiegen sei (872 (Vj.: 863) Mio. Euro), habe es starke Ergebnisanstiege im übrigen Europa (1.207 (Vj.: 1.054) Mio. Euro), Asien (625 (Vj.: 487) Mio. Euro) und bei AXA XL (394 (Vj.: 75) Mio. Euro) gegeben. Das Jahresprämienäquivalent (APE) se auf 3,227 (Vj.: 3,387) Mrd. Euro gesunken, dies sei einem deutlichen rechnerischen Rückgang in den USA geschuldet gewesen. Die Marge im Neugeschäft sei auf 40,4% geklettert (Vj.: 38,8%), nach 39,3% im Gesamtjahr 2018. Bereinigt habe es aber einen leichten Rückgang der Marge im Neugeschäft vor allem wegen des margenschwachen China-Geschäfts gegeben. Drach lasse seine Erwartungen für das berichtete Ergebnis (EPS 2019e: 2,67 Euro; EPS 2020e: 2,73 Euro) unverändert.Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die AXA-Aktie. Das Kursziel werde von 23,00 Euro auf 24,00 Euro erhöht. (Analyse vom 02.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:22,34 EUR -3,73% (02.08.2019, 15:01)