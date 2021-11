Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

25,545 EUR +0,18% (08.11.2021, 11:08)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (08.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Versicherungskonzerns AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).Die Indikatoren für das dritte Quartal 2021 würden erneut deutliche Erholungsanzeichen aufweisen. Bei der Entwicklung der Gesamterträge auf regionaler Ebene hätten der Heimatmarkt Frankreich (+16,3% y/y) und AXA XL (+11,8% y/y) hervorgestochen. In den ersten neun Monaten habe eine Steigerung der Gesamterträge in allen vier Geschäftssegmenten erzielt werden können. Im Rahmen der Bekanntgabe der Eckdaten habe AXA mitgeteilt, dass heute (08.11.) ein Aktienrückkaufprogramm (Volumen: 1,7 Mrd. Euro) gestartet werde. Ein weiteres Programm mit einem Volumen von 0,5 Mrd. Euro sei für 2022 angedacht.Insgesamt zeige sich eine deutliche Verbesserung der Zahlen des Versicherers. Dennoch sehe der Analyst die derzeitig starken Anstiege der Infektionszahlen (z.B. Deutschland mit höchster Inzidenz seit Pandemiebeginn) als einen möglichen Einflussfaktor für eventuelle negative Marktentwicklungen (mögliche Lockdown-Maßnahmen für den Winter) und die damit verbundenen möglichen negativen Auswirkungen auf die Ertragslage für den Versicherer. Er lasse seine Prognosen unverändert.Bei einem erwarteten Gesamtertrag (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die AXA-Aktie weiterhin "kaufen", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 26,00 auf 27,00 Euro angehoben. (Analyse vom 08.11.2021)Börsenplätze AXA-Aktie:Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:25,51 EUR +0,18% (08.11.2021, 10:55)