Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

25,105 EUR -0,81% (13.11.2019, 14:28)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (13.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Versicherungskonzerns AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).AXA habe für das Q3 traditionell lediglich so genannte "Activity Indicators" vorgelegt. Demnach seien die Bruttobeiträge auf bereinigter Basis in Q3/2019 um 20,4% y/y auf 21,73 Mrd. Euro geklettert und hätten somit über der Analystenprognose von 21,50 Mrd. Euro gelegen. Insgesamt seien die Q3-Eckdaten aus Sicht des Analysten sehr gut ausgefallen. Das Wachstum der Bruttobeiträge habe sich nach den bereits stark gestiegenen Ergebnissen in den ersten sechs Monaten nochmals beschleunigt. Dabei habe in sämtlichen Regionen und Geschäftsbereichen auf vergleichbarer Basis ein Zuwachs verzeichnet werden können.Lennertz erhöhe seine Erwartungen (u.a EPS 2019e: 2,83 (alt: 2,67) Euro; EPS 2020e: 2,91 (alt: 2,73) Euro). Die Übernahme der XL Group habe die Ertragsbasis von AXA nachhaltig verändert (Anteil Sachversicherungsgeschäft in H1/2019: 50% (vorher: 39%)) und somit die Abhängigkeit von den Kapitalmärkten abgebaut. Weiterhin beurteile der Analyst die AXA-Aktie als attraktiven Dividendentitel (Dividendenrendite 2019e: 5,7% und 2020e: 6,1).Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die AXA-Aktie. Das Kursziel werde von 24,00 Euro auf 27,00 Euro erhöht. (Analyse vom 13.11.2019)Börsenplätze AXA-Aktie:Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:25,10 EUR -1,30% (13.11.2019, 14:22)