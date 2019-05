Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

23,06 EUR +1,88% (03.05.2019, 13:32)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (03.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Versicherungskonzerns AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).AXA habe - wie üblich - zum ersten Quartal (Q1) 2019 nur sogenannte Activity Indicators veröffentlicht, die keinen ausführlichen Quartalsbericht darstellen würden. Die Gesamterträge seien auf 34,95 (Vj.: 30,78) Mrd. Euro gestiegen, auf vergleichbarer Basis habe der Anstieg 2,7% y/y betragen. Bezogen auf die Segmente habe Health (Gesundheit) den deutlichsten Anstieg der Erträge um 6% y/y auf 3,78 Mrd. Euro verbucht, Property & Casualty (Sachversicherungsgeschäft) habe ein Plus von 4% y/y auf 17,27 Mrd. Euro gezeigt, während Life & Savings (Lebensversicherungsgeschäft) nur leicht um 1% y/y auf 12,87 Mrd. Euro zugelegt habe.Bezogen auf die Gesamterträge habe der Heimatmarkt Frankreich eine schwache Performance aufgewiesen, die Erträge seien um 2% y/y auf 6,85 Mrd. Euro zurückgegangen. Das Jahresprämienäquivalent (APE) sei leicht auf 1,71 (Vj.: 1,80) Mrd. Euro gesunken. Die Marge im Neugeschäft sei auf 39,3% (Vj.: 42,0%) gesunken, was mit den geringen Margen in China erklärt werde. Der Analyst habe seine Prognosen für das berichtete Ergebnis (EPS 2019e: 2,67 Euro; EPS 2020e: 2,73 Euro) unverändert gelassen.Bei einem unveränderten Kursziel von 23,00 Euro bestätigt Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die AXA-Aktie. (Analyse vom 03.05.2019)Börsenplätze AXA-Aktie:Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:22,995 EUR +1,46% (03.05.2019, 12:37)