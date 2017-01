ISIN AXA-Aktie:

Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (05.01.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jit Hoong Chan von S&P Global:Jit Hoong Chan, Aktienanalyst von S&P Global, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die AXA-Aktie (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).Wegen eines schwächeren Gewinnprofils sei der Abschlag des Wertpapiers gegenüber anderen Versicherer-Aktien angemessen, so der Analyst. Nach der Kursrally der letzten sechs Monate erschienen Chancen und Risiken jetzt besser ausbalanciert.Jit Hoong Chan, Aktienanalyst von S&P Global, hat die AXA-Aktie aus Bewertungsgründen von "strong buy" auf "hold" herabgestuft. Das Kursziel sei jedoch von 23,00 auf 26,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 05.01.2017)Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:24,66 EUR +0,63% (04.01.2017)Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:24,72 EUR +1,17% (04.01.2017)