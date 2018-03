Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:

22,67 EUR -11,10% (05.03.2018, 16:20)



Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

22,61 EUR -9,74% (05.03.2018, 16:22)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (05.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Investmentanalyst Werner Schirmer von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Versicherungsunternehmens AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).AXA habe heute den Kauf des Bermuda-Versicherers XL Group angekündigt. Der Kaufpreis solle bei umgerechnet 12,4 Mrd. EUR (in bar) liegen, was einem Aufschlag von 33% auf den letzten Aktienkurs entspreche. XL habe im Jahr 2017 Bruttoprämien in Höhe von 15 Mrd. USD erzielt, die aus der Schaden- & Unfallversicherung stammen würden. Ein Drittel dieser Prämien entfalle auf Rückversicherungsgeschäft. Die Kostensynergien sollten bei 0,2 Mrd. EUR liegen und die Ertragssynergien bei 0,1 Mrd. EUR (Sonstige: 0,1 Mrd. EUR).Den Kaufpreis wolle AXA durch vorhandene Mittel, die Ausgabe von Hybridanleihen (3 Mrd. EUR) und dem bereits avisierten IPO von Teilen des US-Geschäfts (6 Mrd. EUR) finanzieren. Die regulatorische Kapitalausstattung von AXA solle durch den Kauf kaum leiden. Die Solvency-II-Quote solle am Jahresende 2018 bei 190% bis 200% liegen (zuletzt: 205%). Zudem seien die strategischen Ziele für das Jahr 2020 bestätigt worden.Das US-IPO und der XL-Kauf sollten per saldo dazu führen, dass der Anteil des Schaden- & Unfallgeschäfts am operativen Gewinn von 39% auf 50% steige, während der Anteil des stark finanzmarktabhängigen Lebensgeschäfts und des Asset Managements von 33% auf 18% sinke. Schirmer halte dies für strategisch sinnvoll, sehe den Kaufpreis für XL allerdings - trotz der geplanten Synergieeffekte - als eher hoch an: KGV 15 (11 mit Synergien); Kurs/Buchwert 1,6; Marktkapitalisierung/Bruttoprämien 1,0.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AXA-Aktie: