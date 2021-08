Börsenplätze AUTO1 Group-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:

37,45 EUR -7,19% (06.08.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:

37,50 EUR -6,99% (06.08.2021, 22:26)



ISIN AUTO1 Group-Aktie:

DE000A2LQ884



WKN AUTO1 Group-Aktie:

A2LQ88



Ticker-Symbol AUTO1 Group-Aktie:

AG1



Kurzprofil AUTO1 Group SE:



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com. (07.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AUTO1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von AUTO1 (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vorsichtiger geschätzte Absatzzahlen und eine gesenkte Gewinnmarge hätten die AUTO1 Group-Aktie am Freitag deutlich belastet. Im zweiten Quartal habe der Erlös im Vergleich zum Vorjahr um 164% auf etwas mehr 1 Mrd. Euro zugelegt. Dabei habe der Konzern die operative Marge verbessern können, sei jedoch im negativen Bereich geblieben.Die Zahl der über Autohero verkauften Fahrzeuge sei im zweiten Quartal auf 8.415 gestiegen - in dem von Corona geprägten Vorjahresquartal seien es nur etwas mehr als 1.000 gewesen. Deutlich größer sei das Geschäft mit gewerblichen Händlern. Die Zahl der Autos, die von Privatleuten an Händler verkauft worden seien (wirkaufendeinauto.de), sei zwischen April und Ende Juni auf rund 116.000 Fahrzeuge gestiegen - ein Plus von 10% zum ersten Quartal.Die EBITDA-Marge habe -2,1% nach -2,5% im Vorjahr betragen. In absoluten Werten habe dies einen Anstieg des operativen Verlusts um 130% auf 23 Mio. Euro bedeutet.Nach dem starken zweiten Quartal habe AUTO1 die Umsatzprognose erhöht. Der Erlös solle im laufenden Jahr jetzt auf 4 bis 4,4 Mrd. Euro steigen. Da das Unternehmen allerdings noch mehr Geld in das Wachstum stecken wolle, habe das Management die Prognose für die operative Marge nach unten revidiert. Im laufenden Jahr rechne der Konzern bei der Marge jetzt mit einem negativen Wert zwischen 2,5 und 3% nach zuvor 2 bis 2,5%.Die AUTO1 Group-Aktie habe nach dem IPO zunächst deutlich zulegen können - bis im Hoch auf 56,76 Euro. Seitdem kenne das Papier jedoch fast nur eine Richtung: die nach unten. Die Short-Empfehlung des "Aktionärs" sei damit voll aufgegangen. Nach den erneuten Kursverlusten sollten Leerverkäufer aber beginnen, ihre Gewinne mitzunehmen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link