Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com (22.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AUTO1 Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AUTO1 Group SE (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) unter die Lupe.Am Dienstagvormittag könne die AUTO1-Aktie zulegen. Der Gebrauchtwagenhändler habe zuvor die Zusammenarbeit mit Allane bekannt gegeben. Der Deal sehe vor, dass die Berliner zukünftig den Fahrzeugbestand des vormals als SIXT Leasing bekannten Unternehmens über ihre Kanäle an Händler und Privatkunden vertreiben würden.Über 10.000 Fahrzeuge von Allane sollten in Zukunft pro Jahr den registrierten Partnerhändlern von AUTO1 angeboten werden. Die Berliner würden mit 250 bis 300 Autos rechnen, die pro Woche in die Auktion gehen würden.Darüber hinaus sollten die Leasingrückläufer und ehemaligen Flottenfahrzeuge auch über die Autohero-Sparte an private Käufer vertrieben werden.Die Tragweite der Zusammenarbeit sei für AUTO1 allerdings überschaubar: Bei rund 617.00 angekauften Fahrzeugen vergangenen Jahr würden 10.000 weitere gerade einmal 1,6 Prozent ausmachen. Bei den 597.000 verkauften Autos wären es 1,7 Prozent.Eine Trendwende seien die Kursgewinne ebenso wenig, wie die Kooperation mit Allane ein signifikanter Ausbau des Fahrzeugangebots sei.Anleger greifen daher bei AUTO1 nicht ins fallende Messer, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2022)