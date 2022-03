Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com. (23.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AUTO1 Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AUTO1 Group SE (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) unter die Lupe.Auch ein überraschend gutes Schlussquartal des Online-Autohändlers AUTO1 habe am Mittwoch an der Börse nicht überzeugt. Im Gegenteil, nach anfänglichen Kursgewinnen seien die Papiere auf ein Rekordtief eingebrochen. Um fast 20 Prozent auf knapp unter 9 Euro sei es für den Kurs abwärts gegangen - der niedrigste Stand seit dem Börsengang.Das Unternehmen sei vor gut einem Jahr an die Börse gegangen. Am Tag der Erstnotiz am 4. Februar 2021 hätten die Anteile mit 56,76 Euro ein Rekordhoch markiert, anschließend sei es kontinuierlich abwärts gegangen. Wer zum Höchstkurs gekauft und die Papiere gehalten habe, verbuche einen Verlust von mehr als 80 Prozent. Im 52-Wochen-Vergleich liege das Minus bei 78 Prozent. Damit sei die Aktie von AUTO1 der schwächste Wert im gesamten SDAX.Das bislang auf den Großhandel spezialisierte Unternehmen plane in diesem Jahr den Verkauf von bis zu rund 30 Prozent mehr Autos als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr sei der Umsatz zwar um mehr als zwei Drittel nach oben geschnellt, AUTO1 fahre aber nach wie vor Verluste ein: Der um Sondereffekte bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe sich auf rund 107 Millionen Euro versiebenfacht. Stark wachsen möchten die Berliner im noch jungen Privatkundensegment. Hierfür müssten sie allerdings viel Geld investieren.Angesichts der derzeitigen Zinsentwicklung seien derzeit nicht profitable Unternehmen bei den Anlegern nicht so beliebt."Der Aktionär" empfiehlt, bei der Aktie vorerst weiter außen vor zu bleiben. Ein positives charttechnisches Signal sei noch nicht in Sicht. Derzeit gebe es attraktivere Werte. (Analyse vom 23.03.2022)Mit Material von dpa-AFX