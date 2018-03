Börsenplätze AURELIUS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

58,85 EUR +1,38% (12.03.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

59,85 EUR +1,70% (13.03.2018, 09:08)



ISIN AURELIUS-Aktie:

DE000A0JK2A8



WKN AURELIUS-Aktie:

A0JK2A



Ticker-Symbol AURELIUS-Aktie:

AR4



Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 22 Konzernunternehmen mit rund 20.500 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,7 Milliarden Euro (Stand: Dezember 2017).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de. (13.03.2018/ac/a/nw)





Grünwald (www.aktiencheck.de) - AURELIUS: Rekordjahr 2017 ermöglicht Dividende von 5,00 Euro je Aktie - AktiennewsDie AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) hat im Geschäftsjahr 2017 gemäß vorläufigen und noch nicht final geprüften Jahreszahlen einen Konzerngesamtumsatz von 4.047,3 Mio. EUR (2016: 2.892,3 Mio. EUR) erzielt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen lag bei 3.612,7 Mio. EUR nach 2.067,9 Mio. EUR im Vorjahr.Rekord-Gesamt-EBITDA von 627,7 Mio. - Geschäftsjahr 2017 von sechs Neuerwerben und drei sehr erfolgreichen Unternehmensverkäufen geprägtInsgesamt konnte AURELIUS im Geschäftsjahr 2017 ein Rekord-Gesamt-EBITDA von 627,7 Mio. EUR erzielen. Dies enthält 447,1 Mio. EUR Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase") aus den in 2017 erworbenen Unternehmen (2016: 69,7 Mio. EUR). Ein Großteil des Bargain Purchase entfällt auf den Erwerb der europäischen Geschäftsaktivitäten des US-Konzerns Office Depot ("Office Depot Europe"). Des Weiteren wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 die dänische "Do-It-Yourself"-Einzelhandelskette Silvan und das Schweizer Futtermittelgeschäft des US-Konzerns Cargill, welches heute unter dem Namen Granovit firmiert, gekauft. Zur Stärkung des eigenen Geschäfts erwarb die AURELIUS Konzerntochter Calumet Photographic den Online-Einzelhändler Wex Photographic im Rahmen einer Add-on-Transaktion. Zudem wurde die Mehrheit des französischen Herstellers von Katamaranen Privilège Marine SAS übernommen, wodurch erhebliche Synergien mit dem AURELIUS Konzernunternehmen HanseYachts entstehen. Die Conaxess Trade-Gruppe hat in Norwegen das Unternehmen Galleberg AS, einen dort führenden Distributor von Markenartikeln für Lebensmittel- und Gemischtwarenläden sowie für Gastronomie und Reformhäuser, gekauft. Im Gesamt-EBITDA ist außerdem der Ergebnisbeitrag aus Unternehmensverkäufen in Höhe von 193,9 Mio. EUR (2016: 43,9 Mio. EUR) enthalten.Operatives EBITDA trotz Verkäufen profitabler Unternehmen auf VorjahresniveauDeutliche Dividendenanhebung auf 5,00 EUR je AktieAufgrund der erfolgreichen Exit-Tätigkeit und der guten operativen Entwicklung in den Konzerntöchtern wird der Vorstand dem Aufsichtsrat für die am 18. Mai 2018 stattfindende Hauptversammlung die deutliche Anhebung der Dividende auf 5,00 EUR je Aktie (2017: 4,00 EUR) vorschlagen, bestehend aus einer Basisdividende von 1,50 EUR je Aktie (2016: 1,00 EUR) und einer Partizipationsdividende von 3,50 EUR je Aktie (2016: 3,00 EUR). AURELIUS hat zudem seine bisherige Dividendenpolitik angepasst: Die Basisdividende soll dauerhaft erhöht werden und die nachhaltige Ertragsstärke von AURELIUS verdeutlichen. Die positiven Ergebnisse aus den erfolgreichen Exits des Jahres 2017 werden zudem gestreckt über mehrere Jahre ausgeschüttet. Dadurch wird sichergestellt, dass für 2018 und auch in den Folgejahren nachhaltig attraktive Partizipationsdividenden ausgeschüttet werden können.Telefonkonferenz am heutigen Dienstag, den 13. März 2018, um 14.00 UhrFür interessierte Investoren und Pressevertreter wird am heutigen Dienstag, den 13. März 2018, um 14 Uhr (CET) eine Telefonkonferenz in englischer Sprache stattfinden. Bitte senden Sie eine E-Mail an investor@aureliusinvest.de, um sich hierfür anzumelden.