Kurzprofil AURELIUS AG:



Die AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist seit vielen Jahren international erfolgreich im Markt für Unternehmensübernahmen und eine der führenden europäischen Beteiligungsgruppen. Ausgehend von Büros in München, London, Stockholm und Madrid erwirbt AURELIUS europaweit Unternehmen und Konzernabspaltungen mit Entwicklungspotenzial. Die Tochterunternehmen werden unter dem Dach von AURELIUS strategisch langfristig ausgerichtet und weiterentwickelt und profitieren dabei von der Managementerfahrung und Finanzkraft des Mutterkonzerns.



Aktuell zählen weltweit 21 Konzernunternehmen mit Standorten in Europa, Asien, und den USA zum AURELIUS Konzern. Dazu gehören zahlreiche bekannte Traditionsmarken, Dienstleistungsunternehmen sowie Industrieunternehmen. Die Akquisition von Unternehmen erfolgt nach strengen Investitionskriterien, unterliegt aber keinem Branchenfokus. Die Aktie der AURELIUS AG ist im m:access der Börse München gelistet und wird unter der ISIN DE000A0JK2A8 an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktienanalyse des Analysten Dr. Oliver Pucker von ODDO BHF:Dr. Oliver Pucker, Aktienanalyst von ODDO BHF, empfiehlt die Aktien der AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Die AURELIUS AG habe in finanzieller Hinsicht wenig spektakuläre Quartalszahlen bekannt gegeben. Kein bedeutender Unternehmenserwerb habe in Q2 stattgefunden. Der Ausstieg bei SECOP und Getronics werde erst im dritten Quartal verbucht.Im Hinblick auf Office Depot Europe (ODE) habe das Management darauf verwiesen, dass die Restrukturierung planmäßig verlaufe. Im Juni sei das ODE-EBITDA zum ersten Mal positiv gewesen.Der NAV sei seit Jahresanfang bis Ende Juni um 3,8% auf 1,475 Mrd. EUR gestiegen. AURELIUS habe geäußert über eine starke Deal-Pipeline zu verfügen, sowohl was Übernahmen als auch Ausstiege angehe.